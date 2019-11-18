Фронтмени гуртів Rammstein і PAIN виступлять в Україні: деталі гучного концерту

Популярний дует Lindemann повертається до України з новими піснями! Фронтмен Rammstein Тілль Ліндеманн і шведський музикант Петер Тегтгрен із колективу Pain приїдуть до Києва навесні.

Минув майже рік, відколи дует Lindemann дебютував зі своєю шоу-програмою в Києві. Організатори грандіозного концерту анонсували, що артисти мають намір повернутись та представити перед українськими меломанами нові пісні. Концерт запланований на 6 березня 2020 року.

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Згідно з анонсом, у Києві Тілль Ліндеманн та Петер Тегтгрен презентують треки із нового альбому F&M. Німецькомовна платівка поступить у продаж 22 листопада та стане другою роботою метал-проєкту Lindemann. Композиції привернули чималу увагу меломанів, адже вони були написані у співпраці Тілля Ліндеманна з театром "Талія", які спільно створили постановку казки "Гензель і Гретель". Для театрального дійства дует записав 6 пісень, а фронтмен гурту Rammstein навіть зіграв у спектаклі головну роль.

Вперше Lindemann виступали в Україні у грудні 2018 року. Тоді тисячі людей прийшли на концерт, адже це рідкісна можливість побачити виступ Тілля Ліндеманна та Петера Тегтгрена наживо. Квитки на майбутній виступ поступили у продаж у понеділок, 18 листопада.

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Що відомо про Lindemann?Учасники успішного проєкту Тілль Ліндеманн і Петер Тегтгрен були знайомі ще з початку 2000-их, однак тільки 6 років тому музиканти вирішили у колаборації створити нові пісні. За словами соліста гурту Pain, німецький колега завжди проявляв цікавість до його творчості, тому пропозиція про створення дуету одразу ж отримала схвалення. Бажання створити щось нове об'єднало Тілля і Петера в дует. Дебютний альбом Lindemann під назвою Skills in Pills вийшов у 2015 році.