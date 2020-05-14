Фронтвумен ONUKA Наталія Жижченко стала мамою: відома стать малюка

Солістка гурту ONUKA сьогодні, 14 травня, народила первістка. Раніше співачка Наталія Жижченко знялася у зворушливій фотосесії з чоловіком Євгеном Філатовим, результати якої опублікувала вже у статусі мами. Зіркова пара стала батьками сина.

Фронтвумен гурту ONUKA оголосила про поповнення у родині, показавши чуттєве фото на особистій сторінці в інстаграмі. На чорно-білій світлині Наталія Жижченко позує в обіймах чоловіка з собакою на руках. Обтислий комбінезон підкреслив чималий округлий живіт виконавиці на останніх місяцях вагітності.

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Сьогодні, 14 травня, виконавиця стала мамою. Про це свідчить зворушливий підпис під сімейним кадром.

Сьогодні нас вже четверо,

– зізналася солістка ONUKA.

У коментарях її чоловік продюсер Євген Філатов оголосив стать малюка. "Дякую за сина", – написав музикант. Крім того, новоспечена матуся зізналася, що первістка назвали Олександром. Щасливий батько також не оминув увагою цю знакову подію у житті їхньої сім'ї та показав перше фото з нащадком з пологового будинку. Він позує у чорній масці та захисному халаті з немовлям на руках. "Філатов Олександр Євгенович", – написав знаменитий продюсер.

Слід зауважити, що кілька днів тому Наталія Жижченко опублікувала світлини з домашньої фотосесії з коханим, на жодній з яких не засвітила свій округлий живіт на камеру. Варто зауважити, що зірки тримають особисте життя у таємниці та рідко афішують романтичні стосунки.