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Фронтвумен ONUKA Наталія Жижченко стала мамою: відома стать малюка

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Фронтвумен ONUKA Наталія Жижченко стала мамою
Фронтвумен ONUKA Наталія Жижченко стала мамою / Instagram / @onukaofficial

Солістка гурту ONUKA сьогодні, 14 травня, народила первістка. Раніше співачка Наталія Жижченко знялася у зворушливій фотосесії з чоловіком Євгеном Філатовим, результати якої опублікувала вже у статусі мами. Зіркова пара стала батьками сина.

Фронтвумен гурту ONUKA оголосила про поповнення у родині, показавши чуттєве фото на особистій сторінці в інстаграмі. На чорно-білій світлині Наталія Жижченко позує в обіймах чоловіка з собакою на руках. Обтислий комбінезон підкреслив чималий округлий живіт виконавиці на останніх місяцях вагітності. 

До теми Співачка ONUKA замилувала мережу рідкісними світлинами з коханим

Сьогодні, 14 травня, виконавиця стала мамою. Про це свідчить зворушливий підпис під сімейним кадром. 

Сьогодні нас вже четверо,
– зізналася солістка ONUKA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сьогодні нас вже четверо ️

Публикация от ONUKA (@onukaofficial)

У коментарях її чоловік продюсер Євген Філатов оголосив стать малюка. "Дякую за сина", – написав музикант. Крім того, новоспечена матуся зізналася, що первістка назвали Олександром. Щасливий батько також не оминув увагою цю знакову подію у житті їхньої сім'ї та показав перше фото з нащадком з пологового будинку. Він позує у чорній масці та захисному халаті з немовлям на руках. "Філатов Олександр Євгенович", – написав знаменитий продюсер. 

Слід зауважити, що кілька днів тому Наталія Жижченко опублікувала світлини з домашньої фотосесії з коханим, на жодній з яких не засвітила свій округлий живіт на камеру. Варто зауважити, що зірки тримають особисте життя у таємниці та рідко афішують романтичні стосунки. 

Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle Зіркові батьки ONUKA LifeStyle
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