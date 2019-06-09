Фруктовий салат: три літні рецепти
У літні дні приготуйте легкий фруктовий салат з сезонних ягід. Така страва наситить і подарує відмінний настрій. Оберіть для себе рецепт, який вам найбільше до смаку.
Портал Ivona пропонує три смачні рецепти літніх фруктових салатів.
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Літній фруктовий салат
Інгредієнти:
Банан – 1 шт.
Ківі – 1 шт.
Персик – 1 шт.
Виноград – 100 г.
Полуниця – 100 г.
Лохина або чорниця – 50 г.
Брусниця або журавлина - 50 г.
Йогурт для заправки.
Рецепт приготування:
1. Всі фрукти та ягоди добре промийте.
2. Полуницю та банани наріжте шматочками.
3. М'якоть ківі і персика наріжте кубиками, а великі виноградини розрізати навпіл.
4. Складіть всі фрукти і ягоди в тарілку. Перед подачею полийте йогуртом і перемішати.
Салат з агрусу, персиків та чорниці
Інгредієнти:
Персики або нектарини – 3 шт.
Агрус – 100 г.
Чорниця – 100 г.
Мед – 1 ст.л.
Лимонний сік – 1-2 ст.л.
Рецепт приготування:
1. Всі фрукти та ягоди добре промийте і обсушіть.
2. Персики розріжте навпіл, вийміть кісточки і наріжте м'якоть великими шматочками.
3. Видалити хвостики агрусу і чорниці, якщо потрібно.
4. Змішайте рідкий мед та лимонний сік.
5. Складіть фрукти і ягоди в тарілку, заправте медом з лимоном.
Фруктовий салат з полуниці, нектаринів і чорниці
Інгредієнти:
Полуниця – 200 г.
Чорниця – 100 г.
Нектарини – 3 шт.
Мед – 1 ст.л.
Лимонний сік – 2 ст.л.
Рецепт приготування:
1. З промитих ягід та фруктів видаліть гілочки і листочки.
2. Полуницю розріжте на кілька частин. Нектарини за бажанням очистити від шкірки, крупно наріжте.
3. Змішайте лимонний сік і рідкий мед.
4. Змішайте ягоди і нектарини в мисці, полийте заправкою і відразу ж подавати.