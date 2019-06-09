Фруктовий салат: три літні рецепти

У літні дні приготуйте легкий фруктовий салат з сезонних ягід. Така страва наситить і подарує відмінний настрій. Оберіть для себе рецепт, який вам найбільше до смаку.

Портал Ivona пропонує три смачні рецепти літніх фруктових салатів.

Читайте також: Варення з абрикосів: три легкі рецепти

Літній фруктовий салат

Інгредієнти:

Банан – 1 шт.

Ківі – 1 шт.

Персик – 1 шт.

Виноград – 100 г.

Полуниця – 100 г.

Лохина або чорниця – 50 г.

Брусниця або журавлина - 50 г.

Йогурт для заправки.

Рецепт приготування:

1. Всі фрукти та ягоди добре промийте.

2. Полуницю та банани наріжте шматочками.

3. М'якоть ківі і персика наріжте кубиками, а великі виноградини розрізати навпіл.

4. Складіть всі фрукти і ягоди в тарілку. Перед подачею полийте йогуртом і перемішати.

Салат з агрусу, персиків та чорниці

Інгредієнти:

Персики або нектарини – 3 шт.

Агрус – 100 г.

Чорниця – 100 г.

Мед – 1 ст.л.

Лимонний сік – 1-2 ст.л.

Рецепт приготування:

1. Всі фрукти та ягоди добре промийте і обсушіть.

2. Персики розріжте навпіл, вийміть кісточки і наріжте м'якоть великими шматочками.

3. Видалити хвостики агрусу і чорниці, якщо потрібно.

4. Змішайте рідкий мед та лимонний сік.

5. Складіть фрукти і ягоди в тарілку, заправте медом з лимоном.

Фруктовий салат з полуниці, нектаринів і чорниці

Інгредієнти:

Полуниця – 200 г.

Чорниця – 100 г.

Нектарини – 3 шт.

Мед – 1 ст.л.

Лимонний сік – 2 ст.л.

Рецепт приготування:

1. З промитих ягід та фруктів видаліть гілочки і листочки.

2. Полуницю розріжте на кілька частин. Нектарини за бажанням очистити від шкірки, крупно наріжте.

3. Змішайте лимонний сік і рідкий мед.

4. Змішайте ягоди і нектарини в мисці, полийте заправкою і відразу ж подавати.