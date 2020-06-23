Настя Каменських продовжує радувати шанувальників новими світлинами. Вона впевнено диктує тренди українським модницям та показує варіанти аутфітів. Днями NK поділилася світлиною, на якій постала поруч із фламінго у стильному образі.

Публікація з'явилася на особистій сторінці артистки в інстаграмі. Вона вирішила згадати мандрівки, у яких встигла побувати до початку карантину, та поділитися спогадами з підписниками.

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Фото Насті Каменських з фламінго

Виконавиця обожнює подорожувати. Їй подобається пізнавати культуру, природу інших країн та насолоджуватися незабутніми моментами. NK оприлюднила селфі, яке зробила біля фламінго. Вона позує з усмішкою на обличчі, на яке падають сонячні проміння.

Нехай ваш тиждень розпочнеться з краси! І за будь-яких обставин залишайтеся такими ж елегантними та безтурботними, як фламінго,

– написала в публікації NK.



Настя Каменських з фламінго / Instagram / @kamenskux

Образ NK

Настя Каменських неодноразово доводила, що вміє виглядати неперевершено будь-де та будь-коли. Вона не соромиться поставати перед камерою без макіяжу, у спортивному одязі, домашньому вбранні. Але й не забуває про жіночність та привабливість, на різноманітних світських заходах чи під час домашніх фотосесій демонструє свої принади та красу.

Для прогулянки у сонячній країні зірка обрала білу футболку із написом чорного кольору, яку, ймовірно, поєднала із шортами. Доповнила look чорною кепкою. Волосся вклала у звичні кучері, а на обличчі зробила легкий, ледь помітний макіяж.