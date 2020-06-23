Народна улюблениця невтомно ділиться з шанувальницями варіантами стильних аутфітів. Ірина Федишин показала яскравий літній образ, який підійде для теплої та прохолодної погоди.

Артистка опублікувала світлину на особистій сторінці в інстаграмі. Вона вже встигла відпочити у Карпатах і навіть дала свій перший концерт після карантину. До початку пандемії коронавірусу Ірина чудово вміла поєднувати роботу та відпочинок. Виконавиця демонструє це і після поступового повернення до звичного ритму життя.

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Днями Федишин виступила в одному із відпочинкових комплексів Умані. Ймовірно, саме там вона зробила цей мальовничий кадр.

Співачка позує на тлі тераси кафе, сидячі на білій лавці, та щиро усміхається. Ірина радіє довгоочікуваному поверненню на сцену та насолоджується теплим днем.

Для прогулянки вона обрала білу футболку з яскравим написом та сині джинси. Поєднала вбрання із білими кросівками. Знаменитість доповнила look синьою сумкою та чорною кепкою. Волосся Ірина вклала в легенькі локони, а на обличчі зробила природний макіяж з акцентом на очах.



Літній образ Ірини Федишин / Instagram / @irynafedyshyn

Фанати Федишин у коментарях під фото зазначають, що вона виглядає неперевершено і наголошують на тому, що чекають моменту, коли зможуть насолодитися виконанням улюблених пісень та зустрітися з кумиром на концертах.