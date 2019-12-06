Ворожіння на Катерини: прості способи дізнатися свою долю

Початок зими завжди супроводжувався низкою традицій, обрядів та звичаїв. Започатковує зимові різдвяні ворожіння свято Катерини. Після цього свята, дівчата традиційно збираються на вечорниці 13 грудня в день Андрія Первозванного та на Варвари, 17 грудня. Як дізнатися дівчатам про свою другу половинку та що для цього треба зробити – читайте далі.

Як свідчать перекази наших предків, свята Катерина цього дня обов'язково почує жіночу молитву, пов'язану з проханнями про сімейне щастя, про вдале заміжжя, про позбавлення від жіночих хвороб і безпліддя. Свято Катерини також називають днем жіночої долі, тож незаміжні дівчата в цей день намагаються хоч трохи відкрити завісу свого майбутнього. За народними повір'ями, свята допомагає дівчатам знайти свою любов.

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Тим дівчатам, які хочуть знайти щастя в шлюбі, рекомендується відвідати 7 грудня церкву, але обов'язково зранку і поставити свічку до ікони святої Катерини. Ваше щире прохання до святої Катерини підсилить виконання побажання, тож задумане отримає шанс втілитися в реальність.



Ворожіння на Катерини

7 грудня ще триває різдвяний піст, тож усі заборони посту не втрачаються. Не можна веселитися, голосно співати, танцювати, виконувати фізичну роботу, шити чи ремонтувати. Харчуватися можна лише пісними стравами.

Ворожіння на Катерини

Ворожіння на сон

Перед сном, 6 грудня, поставте під подушку скибку хліба і скажіть: "Суджений, приходь до мене поїсти". Після промовляння лягайте спати і ні з ким не розмовляйте. Зранку, постарайтеся запам'ятати свій сон, адже чоловік, який вам присниться і стане вашим судженим.

Ворожіння на гілочці вишні

Перед сходом сонця, 7 грудня, підіть в садок і зріжте гілочку вишні. Поставте її у пляшку з водою і чекайте свята Меланки. Якщо до Меланки вишня зацвіте – добрий знак, засохне гілочка без цвіту – погана ознака. Тлумачиться це ворожіння так: якщо є цвіт на гілочці – буде весілля, немає – восени доведеться Покрову просити: "Свята мати, Покрівонько, покрий мою голівоньку".

Ворожіння на предметах

Вгадати дівочу долю допоможуть символічні предмети: хусточка, стрічка, перстень, лялька, хрест. Для цього ворожіння потрібно декілька дівчат. Одна з дівчат усе це повинна розкласти на столі й накрити тарілками так, щоб не побачили інші. Потім кожна по черзі підходить і піднімає одну з тарілок. Якщо під нею виявиться стрічка – буде ще рік дівувати, якщо перстень – то вийде заміж, якщо натрапить на хусточку – буде покриткою, а якщо на ляльку – народить дитину, коли ж випаде хрест – до нещастя.

Ворожіння на чоботі

Якщо на ворожіння збереться багато дівчат, то свою долю вони можуть дізнатися за допомогою чобіт. Для цього потрібно від початку оселі ставити чобіт одне за одним аж до порогу. Дівчина, у якої взуття вийде за поріг, першою вийде заміж.



Ворожіння на Катерини

Ворожіння на багатство

Щоб дізнатися, чи багатим буде майбутній чоловік, дівчатам треба насипати в посудину будь-яку крупу і вкинути в неї прикраси: золоті, срібні, залізні. Яку прикрасу дівчина витягне – таке і подружнє життя її буде очікувати.

Ворожіння на ім'я судженого

Увечері на Катерини, дівчині треба вибігти з будинку і запитати першого випадкового перехожого назвати своє ім'я. Яке ім'я чоловік назве – так і зватимуть судженого.

Ворожіння на криниці

Вранці на Катерини, 7 грудня, дівчині треба вирушити до криниці і подивитися на своє відображення. Якщо в цей час вода колихається, то дівчина нескоро вийде заміж. Спокійна вода свідчить про швидке заміжжя.

Ворожіння на воротах

Дівчині треба порахувати кількість кілків на воротах. Якщо число виходило парним, то панянці судилося на наступний рік вийти заміж, а якщо непарне – ще прийдеться дівувати. Форма останнього кілка символізувала красу чоловіка. Якщо кілок рівний та гладенький, то чоловік буде красивим та добрим.