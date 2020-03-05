Гадаю, Євробачення було останнім конкурсом у моєму житті, – KRUTЬ про творчість після Нацвідбору

Минає другий тиждень після завершення Національного відбору на участь у пісенному конкурсі Євробачення-2020. Путівку в нідерландський Роттердам від України виборов електрофольк-гурт Go_A. За крок до перемоги разом зі ще одним конкурсантом – Khayat, опинилась і єдина у світі соул-бандуристка Марина Круть.

Про результати фіналу змагання, досвід, здобутий під час цієї музичної гонки, а також припущення, що Євробачення може бути останнім конкурсом для неї, фаворитка першого півфіналу відбору розповіла в ексклюзивних коментарях LifeStyle24.

Цікаво: KRUTЬ відреагувала на фінал Національного відбору Євробачення: Я витримала квантовий стрибок

Марино, як ти відреагувала на свої фінальні результати, розділивши друге місце з Khayat? (Глядачі віддали виконавиці 4 бали, а судді поставили їй 5, – LifeStyle24).

Ніякого розчарування не було. Ба більше, я навіть здивувалась таким оцінкам. Та головне, мабуть, те, що публіка побачила мене, це стало моєю основною ціллю. Так, багато кому може бути жаль, що я не виграла, але не мені. Знаєш, впродовж місяця участі в шоу я та моя команда пройшли крізь сотні інтерв’ю, години зйомок і багато різної роботи, яка ставалась зі мною вперше. Тоді я зрозуміла: набагато важливішим є шлях до мети. Цей період підкріпив мене, зробив кращою і ще більше змусив любити музику й справу, яку роблю.

Не сумніваємось, що після виконання пісні "99" у першому півфіналі й у фінальному змаганні ти переглядала свій виступ. Чи все вдалось, на твою думку?

Я робила це тільки раз. Хочу сказати, що вкінці мене переповнювали потужні емоції, якими дуже хотіла поділитись. Звісно, завжди можна підготуватись краще. Але своє виконання я оцінюю, як добре. Загалом, те, що хотіла донести своїм слухачам, те й донесла.

KRUTЬ – 99 фінал відбору Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

Після подібних пісенних змагань учасників можуть запрошувати взяти участь в інших. Було в тебе таке?

Схожих пропозицій мені не надходило. Я взагалі гадаю, що це був останній конкурс у моєму житті. Принаймні прагну, щоб так сталось. Просто не люблю їх. Бо переконана: без них можна розкриватись набагато крутіше. Але конкретно Нацвідбір Євробачення був для мене дуже необхідний.

А як таки щодо цьогорічного переможця?

Не хочу оцінювати творчість гурту Go_A, але вважаю, що перемогу вони заслужили. Адже довго йшли до своєї мети. Саме цей колектив став "темною конячкою" Національного відбору.

Як ти оговтуєшся після такої важливої творчої події?

А робити це довго не доводиться. Зараз я багато працюю, пишу нову музику й готуюсь до концертного туру Україною, який ми назвали "99" – так само, як і пісню. Там звучатимуть усі мої композиції. Сподіваємось, що до нас прийде нова аудиторія. Скажу ще раз: Євробачення стало для мене крутою історією, досвідом, який, я впевнена, приведе мене до чогось більшого. Навіть уже приводить, адже цей конкурс відкрив багато дверей і подарував нові знайомства. А в майбутньому дозволить творити мені на хорошому рівні.