Соковитий бургер з аджикою та беконом: рецепт фаст-фуду в домашніх умовах

Нарешті ми дочекалися цієї чудової весняної пори, коли можна влаштовувати пікніки, досхочу спілкуватися з друзями та готувати смачні страви. Щоправда, цього року ми закликаємо вас дотримуватися режиму та правил карантину і пікнікувати онлайн.

Хочемо вас завірити, що улюблені страви-барбекю, бургери чи хот-доги можна приготувати навіть вдома. Вони вийдуть такими ж смачними та ароматними, якби ви готували їх на природі.

Створити гарну атмосферу для онлайн-пікнікування можна дуже легко. Аби зловити побільше сонечка, можна попередньо винести з балкону лижі та поставити там зручне крісло та столик.

А далі все просто: приготувати бургер за нашим рецептом, зручніше влаштуватись у підготовленому місці та подзвонити усім своїм друзям і рідним у скайпі чи зумі.

Тепер перейдемо до найцікавішого – нашого фірмового рецепту. Гамбургери вдома вийдуть особливо смачними, якщо готувати їх з гострою аджикою "Верес" зі свіжих відбірних томатів, цибулі та солодкого перцю.

Рецепт приготування гамбургера з аджикою та беконом

Нам знадобляться наступні інгредієнти:

– 1 булочка для гамбургеру;

– 100 г фаршу з яловичини;

– 1 цибуля;

– 2 смужки бекону;

– 0,5 помідора;

– аджика гостра "Верес";

– 2 свіжих листки салату;

– 0,5 червоної цибулини;

– 2 скибочки сиру чеддер;

– олія для смаження.

Рецепт приготування

1.Фарш з яловичини змішуємо з дрібно нарізаною цибулею, додаємо спеції за смаком та ретельно перемішуємо всі інгредієнти.

2. Формуємо руками котлети під розмір булочки та підсмажуємо на сковорідці з олією до готовності.

3. Розрізаємо булочку для гамбургера, підсмажуємо на сковорідці гриль, поруч підсмажуємо шматочки бекону до золотої скоринки.

4. Теплі булочки змащуємо гострою аджикою "Верес".

5. На булочки викладаємо листя салату, зверху котлету, на гарячу котлету кладемо дві смужки сиру чеддер, бекон, пару кілець цибулі та помідору. І все накриваємо верхівкою булочки.

Смачний соковитий гамбургер із аджикою та беконом готовий!

До речі, саме зараз ви можете не просто покликати друзів на онлайн-пікнік, а ще й виграти класний набір для пікніку. Детальні умови акції від "Верес" тут.

А поки ви смакуєте бургером, можете домовитись з друзями про наступну зустріч і нову страву – крильця, запечена рибка чи хот-доги. У "Верес" знайдеться все, що доповнить та вдосконалить смак вашого чергового кулінарного шедевру.

Смачних страв! Та будьте завжди здорові!