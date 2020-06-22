Супергеройські кінострічки Marvel давно користуються шаленою популярністю у світі, тому сотні голлівудських акторів мріють пройти кастинги. Однак є й такі, які відмовляються від рейтингових ролей. Так, Аманда Сейфрід не захотіла бути Гаморою у "Вартових галактики" та "Месниках".

Чому Аманда Сейфрід відмовилась від ролі

Як акторка розповіла в коментарі Comic Book, режисер Джеймс Ганн запропонував їй співпрацю задовго до зйомок першої частини "Вартових галактики". Вже тоді було відомо, що фільм матиме неймовірну популярність у прокаті, а зірки стрічки отримають шалені гонорари. Однак це аж ніяк не змусило Аманду Сейфрід погодитись на роль.

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Довго не роздумуючи, акторка відмовилась від проєктів Marvel. Аманда не захотіла наносити зелений грим на своє тіло, який може шкодити шкірі. Зірка також згадала історію своєї колеги Дженніфер Лоуренс, яка на зйомках стрічок "Люди Ікс" годинами сиділа у гримерці, щоб нанести синю фарбу.

"Я часто думаю про це. Насправді я обожнюю фільми Marvel, але подумала: "Ні, не хочу бути зеленою. Занадто багато мороки з цим". Пам'ятаю, як Дженніфер Лоуренс розповідала, наскільки багато часу витрачають на те, щоб зробити її синьою. Я подумала: "Це ж пекло". Адже ти потім йдеш на майданчик, проводиш там всього кілька годин і тобі доводиться потім все змивати. Це і стало причиною відмови", – заявила Аманда Сейфрід.

Акторка добре відома українським глядачам. Аманда Сейфрід зіграла у таких популярних стрічках:

"Любий Джон"

"Мамма Міа"

"Час"

"Листи до Джульєтти"

"Очима собаки"

"Анонім"

"Небезпечний бізнес" та ін.

Хто зіграв Гамору

Та роль Гамори допомогла іншій зірці здобути світову популярність. Зої Салдана не побоялась маскувань та неперевершено зіграла безжальну вбивцю і прийомну доньку головного лиходія Таноса.

Вперше персонаж постає у стрічці "Вартові галактики", де Гамора вирушає на завдання Ронана. Вона повинна вкрасти у професійного злодія, що називає себе Зоряний Лицар, артефакт. Виявляється, завдяки йому істота стає надмогутньою та може знищити цілі планети. Дізнавшись про це, Гамора зраджує свого боса: вона об'єднується із Зоряним Лицарем, Ракетою, Грутом і Драксом, щоб захистити галактику від Ронана.

Та на цьому місія "Вартових галактики" не завершилась. Супергерої, які не вважають себе прикладом для наслідування, щонайменше тричі врятували світ.

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