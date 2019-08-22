Ганьба вам, расистські хулігани , – ще одна подруга Меган Маркл захистила її в мережі

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Меган Маркл і Джессіка Малруні
Меган Маркл і Джессіка Малруні / Hello Magazine

Незважаючи на те, що Меган Маркл рідко з'являється на публіці після народження сина, її прихильники чи, швидше, недоброзичливці встигають помічати кожен її крок. Тому вкотре розкритикували її за приватний спосіб пересування, який вона обрала для подорожі на Ібіцу. Однак у неї знову знайшлися захисники, які не соромляться висловлюватися публічно.

Днями на герцогів Сассекських звалився шквал критики від прихильників, що ті нібито не повинні літати на приватних літаках, бо такі судна забруднюють навколишнє середовище, за чистоту якого Меган і Гаррі активно виступають. На захист королівського подружжя, яке летіло на приватному літаку на Ібіцу в гості до Елтона Джона, став сам співак. Тепер на своїй сторінці в Instagram свою думку висловила близька подруга Меган Маркл Джессіка Малруні.

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Канадська стилістка, яка неодноразово працювала з Меган Маркл, зробила текстовий допис, до якого спершу закрила коментарі.

Три роки незаслуженої ненависті і образ. Цього достатньо. Коли хтось стикається з несправедливою критикою, ви зазвичай не звертаєте на неї уваги і пропускаєте все повз вуха. Коли ж ця людина – твій друг або член родини, ви поводитися з цими недоброзичливцями так, як вони реально заслуговують. Ганьба вам, расистські хулігани,
– написала у своєму Instagram Джессіка Малруні.

Після цього стилістка дозволила своїм прихильникам писати коментарі, відкривши доступ. У неї одразу ж з'явилося багато однодумців, проте були і такі, які звинувачували Меган Маркл у лицемірстві. "Меган не може претендувати на роль "еко-воїна", пересуваючись приватними літаками. Дуже суперечливо. І критикувати її дії – це не расизм", – написала одна з користувачів соцмережі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jess Mulroney (@jessicamulroney)

 

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Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Елтон Джон
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