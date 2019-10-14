Ганьба всім, – Гілларі Клінтон заступилася за Меган Маркл

Колишня кандидатка у президенти США Гілларі Клінтон у новому інтерв'ю заговорила про герцогів Сассекських Меган Маркл і принца Гаррі, які подали до суду до кілька таблоїдів.

Про свою думку про Меган Маркл Гілларі розповіла виданню The Sunday Times. Американський політик зазначила, що підтримує герцогиню Сассекську та її рішення подати до суду на низку британських видань.

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Те, як з нею поводилися, просто незбагненно... Якщо причина в тому, що вона змішаної раси, то ганьба всім,

– заявила Клінтон.

Єдина дочка Гілларі, 39-річна Челсі Клінтон вважає, що Меган Маркл стала жертвою таблоїдів через свою силу голосу та впливовість.

"Вона зробила прекрасну кар'єру, і у неї є сильний голос, який вона, на щастя, продовжує використовувати. Той, хто має необережність змінити або порушити те, що було встановлено і створено раніше, на жаль, зустрічає критику і жовч, які я не можу зрозуміти", – наголосила дочка Гілларі Клінтон.

Челсі додала, що особисто не знайома з Меган, але вдячна їй за те, що Маркл "не опускає руки і продовжує робити роботу, яку, як вона відчуває, вона покликана робити".

Що відомо про скандал герцогів Сассекських із пресою?

У перші дні жовтня стало відомо, що принц Гаррі подав судовий позов проти власників таблоїдів Тhe Sun і Daily Mirror. Герцог Сассекський звинуватив журналістів у незаконному прослуховуванні його телефону та доступі до голосових повідомлень. Букінгемський палац підтвердив інформацію про майбутню судову тяганину, приховуючи деталі справи. Інсайдери стверджують, що ані королева Єлизавета ІІ, ані її представники не підтримують такого рішення принца Гаррі.

Однак це не єдиний крок подружжя у "війні" з пресою. Дружина принца Гаррі Меган Маркл подала в суд на британський таблоїд Mail on Sunday і його видавця Associated Newspapers. Герцогиня заявила, що журналісти неправомірно скористались її особистим листом до батька. Приватне листування опублікували в таблоїді, порушивши політику конфіденційності королівської сім'ї та авторські права.

Ми віримо в свободу ЗМІ і об'єктивну, правдиву журналістику… Але моя дружина стала однією з нових жертв британських таблоїдів, що розпалюють кампанії проти приватних осіб, не думаючи про наслідки,

– заявив принц Гаррі.

Хто така Гілларі Клінтон?Американський політик. Колишній державний секретар США, екс-сенатор від штату Нью-Йорк, дружина 42 президента США Білла Клінтона та кандидат на посаду президента США на виборах 2016 року.