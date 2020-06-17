72-річна мати засновника SpaceX Мей Маск 9 років прожила в шлюбі з інженером Ерролом Маском, страждаючи від домашнього насильства. Ексчоловік бив її в присутності дітей, а 5-річний Ілон Маск намагався захистити матір від чоловіка-тирана. Знаменитість все ж наважилася на розлучення, яке обернулося для неї погрозами ексобранця.

Про свій єдиний невдалий шлюб Мей Маск розповіла в інтерв'ю для програми "А поговорити?". Модель та дієтолог одружилася з інженером Ерролом Маском у віці 22 роки проти своєї волі, адже той збрехав батькам коханої про заручини. Наречений знаменитості завжди проявляв агресію, а вже під час медового місяця вперше підняв руку на дружину.

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Мей Маск довелося відмовитися від рекламних зйомок та дефіле світовими подіумами, адже синці та побої не сходили з її тіла впродовж 9 років подружнього життя. Чоловік-тиран бив її навіть при дітях, а найстарший успішний син Ілон Маск вже у віці 5 років намагався захистити маму й лупцював батька у відповідь. Молодші діти Кімбал та Тоска також пам'ятають домашнє насильство в родині.

Як Мей Маск наважилася втекти від чоловіка-тирана?

Зірка залишалася з заможним чоловіком-насильником лише заради трьох спільних дітей. Проживши у шлюбі з тираном 9 років, Мей Маск розлучилася всього за 10 днів, відмовившись від поділу майна й забезпечуючи нащадків самостійно. Еррол Маск намагався повернути дружину, залишивши її без грошей, а згодом погрожував розправою.

Він прилетів, щоб побачитися зі мною, і ганявся за мною по вулицях з ножем. Але я не думаю, що він і справді хотів мене зарізати. Він більше залякував,

– з жахом пригадала Мей Маск.

Після розлучення жінка повернулася до модельної кар'єри, яку успішно продовжує навіть у віці 72 роки. Мей Маск – зірка престижних фешн-глянців та Тижнів моди, а найголовніше – любляча мати трьох фантастичних дітей, яких подарував її шлюб з чоловіком-тираном.