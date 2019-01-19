Гаражне графіті Бенксі продали за кругленьку суму: фото

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Графіті Бенксі на гаражі продали за кругленьку суму
Графіті Бенксі на гаражі продали за кругленьку суму / Dezeen.com

У Вельсі за понад 100 тисяч фунтів (майже 130 тисяч доларів) продали графіті під назвою "З Різдвом" анонімного вуличного художника Бенксі, намальоване на двох сторонах гаража в Порт-Толботі.

Про це повідомляє The Guardian.

24 канал повідомляв, що графіті на стінах гаража Бенксі створив у ніч проти 19 грудня. Після цього художник опублікував відео з роботою в Instagram.

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Роботу Бенксі придбав експерт з творчості художника Джон Брендлер, який раніше вже купував твори свого кумира.

З одного боку графіті показує дитину, що грається зі снігом, що падає. Проте поглянувши на іншу сторону, стає зрозуміло, що пластівці снігу – це насправді попіл.

Графіті Бенксі гараж
Власник гаража, на якому зображене графіті Бенксі

Власник гаражу Ієн Льюїс розповів, що за роботу Бенксі йому пропонували суму, набагато більшу за 100 тисяч фунтів, однак тільки арт-дилер Брендлер погодився залишити малюнок у місті.

Льюїс також зізнався, що радий продати твір на своєму гаражі, оскільки "ситий ним по горло". Усе тому, що подивитися на графіті приїжджали сотні людей на день, а довкола гаража навіть встановили огорожу і поставили цілодобову охорону.

Хто такий Бенксі? Відомий вуличний художник, чиє справжнє ім'я не знає ніхто. Ймовірно, його звати Роберт або Робін Бенкс, і народився він в англійському місті Бристолі. 44-річний чоловік є відомим андерграундним художником графіті, політичним активістом і режисером.

Бенксі організував безліч виставок по всьому світі, а його скандальні графіті, які торкаються найрізноманітніших політичних і соціальних тем, стають об'єктами світового обговорення.

Теги: Гроші LifeStyle Великобританія Новини культури Мистецтво
Джерело: Lifestyle
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