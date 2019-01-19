Гаражне графіті Бенксі продали за кругленьку суму: фото

У Вельсі за понад 100 тисяч фунтів (майже 130 тисяч доларів) продали графіті під назвою "З Різдвом" анонімного вуличного художника Бенксі, намальоване на двох сторонах гаража в Порт-Толботі.

Про це повідомляє The Guardian.

24 канал повідомляв, що графіті на стінах гаража Бенксі створив у ніч проти 19 грудня. Після цього художник опублікував відео з роботою в Instagram.

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Роботу Бенксі придбав експерт з творчості художника Джон Брендлер, який раніше вже купував твори свого кумира.

З одного боку графіті показує дитину, що грається зі снігом, що падає. Проте поглянувши на іншу сторону, стає зрозуміло, що пластівці снігу – це насправді попіл.



Власник гаража, на якому зображене графіті Бенксі

Власник гаражу Ієн Льюїс розповів, що за роботу Бенксі йому пропонували суму, набагато більшу за 100 тисяч фунтів, однак тільки арт-дилер Брендлер погодився залишити малюнок у місті.

Льюїс також зізнався, що радий продати твір на своєму гаражі, оскільки "ситий ним по горло". Усе тому, що подивитися на графіті приїжджали сотні людей на день, а довкола гаража навіть встановили огорожу і поставили цілодобову охорону.

Хто такий Бенксі? Відомий вуличний художник, чиє справжнє ім'я не знає ніхто. Ймовірно, його звати Роберт або Робін Бенкс, і народився він в англійському місті Бристолі. 44-річний чоловік є відомим андерграундним художником графіті, політичним активістом і режисером.



Бенксі організував безліч виставок по всьому світі, а його скандальні графіті, які торкаються найрізноманітніших політичних і соціальних тем, стають об'єктами світового обговорення.