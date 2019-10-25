Як приготувати гарбузовий крем-суп: п'ять смачних рецептів для осіннього меню
Гарбуз – це справжній хіт осіннього меню. Цей овоч лідер по вмісту речовин, які необхідні для нормальної роботи організму людини, зокрема, у гарбузі багато заліза. Як приготувати смачний крем-суп з гарбуза та що до нього додати для смаку – далі в матеріалі.
Гарбуз сам по собі має доволі нейтральний смак, саме в рецепти додають багато спецій та зелені. До супів найкраще пасують розмарин, часник та часник. Подають супи з гарбуза разом із грінками з білого хліба та гарбузовим насінням. Ця страва не залишить нікого байдужим, тож обов'язково приготуйте його восени.
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Смачні рецепти супів з гарбуза
Класичний гарбузовой крем-суп
Рецепт гарбузового крем-супу
Інгредієнти:
- гарбуз – 1 кг;
- ріпчаста цибуля – 2 шт.;
- часник – 3 зубчики;
- коньяк – 50 мл;
- петрушка – 20 г;
- вершкове масло – 100 г;
- гарбузове насіння – 20 г;
- вершки;
- сіль та перець – са смаком.
Рецепт приготування гарбузового крем-супу:
1. Розігрійте на сковороді масло і обсмажте на ньому цибулю. Подрібніть головки часнику і додайте до цибулі.
2. Поріжте на дрібні шматочки гарбуз. Додайте його на сковороду. Смажте на невеликому вогні, поки гарбуз не розм’якне. Після цього додайте коньяк.
3. Завчасно приготуйте курячий бульйон з лавровим листям та духмяними травами. Додайте до нього гарбузову масу. Посипте суміш перцем та сіллю за смаком.
4. Наріжте петрушку, висипте її у суп. Після цього додайте вершкове масло і трохи вершків. Збийте масу блендером до однорідності. Перед подачею прикрасьте суп гарбузовим насінням.
Гарбузовий суп з сиром
Рецепт гарбузового супу з плавленим сиром
Інгредієнти:
- очищений гарбуз – 500 г;
- картопля – 4 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- 2 зубки часнику;
- плавлений сир – 100 гр;
- вершкове масло – 50 г;
- 1 лавровий лист;
- 0,5 ч. ложки паприки;
- чорний мелений перець та сіль за смаком.
Рецепт приготування гарбузового супу з плавленим сиром:
1. Гарбуз та картоплю поріжте на невеликі шматочки. Поставте варити гарбуз із лавровим листом та водою, а через 10 хвилин додайте картоплю і варіть ще 10 хвилин.
2. Подрібніть цибулю і часник. Підсмажте їх на вершковому маслі. Додайте отриману суміш в гарбузовий суп, посоліть і додайте спеції.
3. Плавлений сир поріжте невеликими пластинками. Зніміть каструлю з вогню і зробіть пюре блендером. Потім знову поставте гарбузовий суп на вогонь, додайте сир і потримайте на вогні ще пару хвилин, поки сир не розплавиться.
4. Гарбузовий суп залишіть настоюватися 10 хвилин і подавайте теплим із грінками з білого хліба.
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Гарбузовий суп з імбиром
Рецепт гарбузового супу з імбиром
Інгредієнти:
- гарбуз – 1 кг;
- морква – 2 шт.;
- імбир – 20 г;
- олія – 2 ст. л.;
- цибуля – 1 шт.;
- вода – 500 мл;
- молоко – 100 мл.
Рецепт приготування гарбузового супу з імбиром:
1. Розігрійте на сковороді олію. Поріжте гарбуз та імбир на невеликі шматочки та обсмажте до появи золотистої скоринки.
2. В каструлі посмажте цибулю до м’якості, додайте натерту моркву.
3. Змішайте всі овочі разом у великій каструлі і залийте гарячою водою. Доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні протягом 5-6 хв. Додайте сіль та перець за смаком. Долийте молоко.
4. Суп перебийте до однорідності блендером. Ще раз доведіть до кипіння. Подавайте з гарбузовим насінням та зеленню.
Гарбузовий суп з фрикадельками
Рецепт супу-пюре з гарбуза з фрикадельками
Інгредієнти:
- гарбуз – 800 г;
- куряче філе – 500 г;
- вершки 33% – 250мл;
- 2 гілочки свіжого або сушеного базиліку;
- 1 яйце;
- пучок кропу, гарбузове насіння.
Рецепт приготування супу-пюре з гарбуза з фрикадельками:
1. Очистіть та дрібно поріжте гарбуз. Відваріть до м'якості, перебийте у блендері.
2. Куряче філе пропустіть через м'ясорубку, додайте до фаршу яйце, кріп і базилік, поперчіть та посоліть за смаком.
3. Доведіть до кипіння 1 літр води або курячий бульйон, викладіть фрикадельки, формуючи їх двома ложками. Варіть їх 5 хв, потім додайте пюре з гарбуза, варіть ще 5 хв, додайте вершки. Прогрійте ще 5 хв, але не доводьте до кипіння. Подавайте із гарбузовим насінням.
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Гарбузовий суп з каррі
Рецепт гарбузового супу з каррі
Інгредієнти:
- гарбуз – 500 г;
- в’ялені томати – 70 г;
- томатна паста – 1 ст. л.;
- вода – 2 склянки;
- цибуля – 1 шт.;
- часник – 2 зубчики;
- чилі – 1 шт.;
- олія – 2 ст. л.;
- приправа каррі – 1 ч. л.;
- вершки – 100 мл;
- сіль, перець, зелень, горіхи, насіння – за смаком.
Рецепт приготування гарбузового супу з каррі:
1. Подрібніть часник і цибулю, обсмажте на олії. Наріжте гарбуз на середні шматки.
2. У каструлю викладіть цибулю, часник та гарбуз. Додайте каррі і томатну пасту. Тушкуйте гарбуз 3-4 хвилин, постійно помішуючи. Додайте сіль, перець та воду. Доведіть до кипіння і варіть протягом 15 хвилин.
3. Додайте в’ялені томати. Після цього перебийте масу блендером. Додайте вешки та поставте на середній вогонь на 5 хвилин, але не доводьте до кипіння. Подавайте з грінками, насінням, зеленню та горіхами за смаком.