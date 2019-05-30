Гаррі Поттер повертається: коли і де вийдуть 4 нові книжки Роулінг про світ чарів

Британська письменниця Джоан Роулінг випустить чотири нові розповіді про магічний світ хлопчика-чарівника Гаррі Поттера. Вони побачать світ наприкінці червня і будуть опубліковані в електронному варіанті.

У нових оповіданнях Роулінг зосередилась на уроках, що викладаються в школі чарівництва Гоґвортс, пише Mirror.

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Загалом вийде чотири електронні книги. Перші дві оприлюднять на сайті письменниці pottermore.com 27 червня. Дата виходу 3 і 4 книги наразі невідома.

"Гаррі Поттер: подорож крізь чари і захист від темних мистецтв", "Гаррі Поттер: подорож крізь зілля і гербологію", "Гаррі Поттер: подорож крізь ворожіння і астрономію", "Гаррі Поттер: подорож крізь турботу про магічних істот".



Як виглядатимуть нові електронні книги про Гаррі Поттера

У цих розповідях авторка більш детально розкриє "фольклор і магію, які лежать в основі історій про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера".

Приготуйтесь зануритися глибше в багату історію магії з цією новою серією книг,

– йдеться на сайті.

Наразі невідомо, чи вийдуть книги у друкованій версії.

Що відомо про книги "Гаррі Поттер"? Книги про Гаррі Поттера англіської письменниці Джоан Роулінг вважаються найпопулярнішими художніми творами в історії. В усьому світі було продано більше 500 мільйонів екземплярів.



У серії з семи книг розповідається про пригоди юного чарівника Гаррі Поттера, який навчається магії та бореться проти злого чаклуна Лорда Волдеморта.



Події в основному відбуваються в Англії у школі чарів та чаклунства Гоґвортс, де найкращими друзями Гаррі є Рон Візлі і Герміона Ґрейнджер, а також у світі маґлів.