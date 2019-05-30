Гаррі Поттер повертається: коли і де вийдуть 4 нові книжки Роулінг про світ чарів
Британська письменниця Джоан Роулінг випустить чотири нові розповіді про магічний світ хлопчика-чарівника Гаррі Поттера. Вони побачать світ наприкінці червня і будуть опубліковані в електронному варіанті.
У нових оповіданнях Роулінг зосередилась на уроках, що викладаються в школі чарівництва Гоґвортс, пише Mirror.
Читайте також: Успішні випускники: як склалася доля акторів з історії про Гаррі Поттера
Загалом вийде чотири електронні книги. Перші дві оприлюднять на сайті письменниці pottermore.com 27 червня. Дата виходу 3 і 4 книги наразі невідома.
- "Гаррі Поттер: подорож крізь чари і захист від темних мистецтв",
- "Гаррі Поттер: подорож крізь зілля і гербологію",
- "Гаррі Поттер: подорож крізь ворожіння і астрономію",
- "Гаррі Поттер: подорож крізь турботу про магічних істот".
Як виглядатимуть нові електронні книги про Гаррі Поттера
У цих розповідях авторка більш детально розкриє "фольклор і магію, які лежать в основі історій про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера".
Приготуйтесь зануритися глибше в багату історію магії з цією новою серією книг,
– йдеться на сайті.
Наразі невідомо, чи вийдуть книги у друкованій версії.
Що відомо про книги "Гаррі Поттер"? Книги про Гаррі Поттера англіської письменниці Джоан Роулінг вважаються найпопулярнішими художніми творами в історії. В усьому світі було продано більше 500 мільйонів екземплярів.
У серії з семи книг розповідається про пригоди юного чарівника Гаррі Поттера, який навчається магії та бореться проти злого чаклуна Лорда Волдеморта.
Події в основному відбуваються в Англії у школі чарів та чаклунства Гоґвортс, де найкращими друзями Гаррі є Рон Візлі і Герміона Ґрейнджер, а також у світі маґлів.