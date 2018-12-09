Гаррі Поттер вже не той: вийшов перший тизер до серіалу "Чудотворці" за участю Деніела Редкліффа

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Деніел Редкліфф в новому серіалі "Чудотворці"
Деніел Редкліфф в новому серіалі "Чудотворці" / Скріншот з відеоролика

Телеканал TBS представив перший офіційний тизер до серіалу "Чудотворці", головну роль в якому зіграє 29-річний Деніел Редкліфф. Герой, який зіграв Гаррі Поттера, знову повертається у світ магії.

Відомий усім як Гаррі Поттер, Деніел Редкліфф знімається у новій кінокартині, де знову панує магія і чаклунство. В основу серіалу "Чудотворці" взято книгу 34-річного Саймона Річа "Що в імені Бога". Також у серіалі знімаються Стів Бушемі і Джеральдін Вісванатхан.

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За сюжетом серіалу, Бог, якого зіграє Стів Бушемі, вирішує залишити свої повноваження і піти на заслужений відпочинок. Однак він розуміє, що залишити Землю напризволяще він просто не може, тому приймає радикальне рішення – знищити її перед тим як залишить «пост». Перешкодити йому намагатимуться два ангели, яких зіграють Деніел Редкліфф і Джеральдін Вісванатхан. Бог погодиться укласти угоду з колегами з відділу прийому молитов і пощадить людство за однієї умови – вони допоможуть двом нещасним людям полюбити один одного.

Дивитись трейлер до серіалу "Чудотворці" (відео):

 

Теги: LifeStyle Гаррі Поттер Кіно
Джерело: 24 канал
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