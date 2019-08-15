Гаррі Стайлс з One Direction відмовився зіграти принца в "Русалоньці"

Знаменитий артист Гаррі Стайлс вирішив не приєднуватись до акторського складу римейку "Русалоньки", який вийде у світ у 2020 році.

Причиною відмови стати принцом Еріком та коханим Русалоньки став завантажений робочий графік виконавця. Незважаючи на те, що актор-початківець успішно пройшов кастинг на роль головного героя, він все ж відмовився від участі в проекті. Відтак, знімальна команда шукає нового принца Еріка.

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Відомо, що зйомками "Русалоньки" зайнялась кіностудія Disney, яка призначила на роль режисера Роба Маршалла. Сценаристом фільму став Джейн Голдман, а музикою займуться Алан Менкен і Лін-Мануель Міранда. Головним персонажем фільму у ролі Русалоньки Аріель стане Холлі Бейлі, а Урсулою – Мелісса МакКарті.

Що відомо про стрічку "Русалонька"?Оригінальний мультфільм 1989 року студії Disney став екранізацією однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена. Згідно з сюжетом, красуня-русалонька покохала принца Еріка із суші та пішла на угоду зі зловісною Урсулою, щоб та подарувала їй ноги замість хвоста з луски. Натомість відьма відбирає у неї прекрасний голос, через що Русалонька стає німою.