Гарві Вайншейна звинуватили у зґвалтуванні ще чотири жінки: деталі

Знаменитий голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн, який відбуває покарання терміном на 23 роки ув'язнення, отримав чергові звинувачення. Ще чотири його жертви заявили про зґвалтування. Одній із них під час інциденту було 17 років.

Скандальному продюсеру висунули нові звинувачення. Видання Deadline повідомляє, що одній із жертв Гарві Вайнштейна на момент вчинення насильства над нею було 17 років. Усі четверо жінок подали на нього до суду. Також у позові, як відповідачі вказана відома компанія Disney та його брат Боб Вайнштейн. За словами жертв, вони "або знали, або повинні були знати про дії" злочинця і мали їм запобігти.

Читайте також: Засудженому Гарві Вайнштейну висунули нові звинувачення: яке покарання йому загрожує

Неповнолітня жертва зґвалтування

Випадок трапився в 1994 році. Продюсер запросив дівчину в готельний номер, щоб обговорити її кінокар'єру. Пізніше він забрав у неї документи і заявив, що якщо комусь стане відомо про те, що сталося в номері, то вона ніколи не стане акторкою.

Інші жертви насильства Гарві Вайнштейна

70-річна жінка заявила, що Гарві чіплявся до неї в Каннах. Це трапилося в 1984 році, коли вона почала займатися документалістикою.

Ще одне зґвалтування було у 2008 році. Тоді продюсер вчинив насильство над жінкою у власній квартирі в Нью-Йорку.

35-річна жінка заявила, що у 2013 році продюсер змусив її займатися оральним сексом. Це сталося після проб в його офісі під час Венеціанського кінофестивалю.

Що відомо про покарання Гарві Вайнштейна?

Скандального голлівудського продюсера визнали винним у сексуальних домаганнях. Йдеться про примусовий оральний секс в 2006 році з колишньою асистенткою Project Runway Мімі Хейлі, а також зґвалтування акторки Джессіки Манн. За ці злочини Гарві Вайншейна засудили до 23 років ув'язнення. Покарання він відбуває у всесвітньо відомій в'язниці на острові Рікерс. Саме там він заразився коронавірусом, який зміг подолати після перебування на карантині протягом 14 днів.