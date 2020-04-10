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Гарві Ванштейн у в'язниці вилікувався від коронавірусу

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Гарві Ванштейн / Фото: Getty Images

Скандальний голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн, якого ув'язнили за сексуальні домагання на 23 роки, інфікувався коронавірусом в колонїі. Тепер стало відомо про те, що продюсер вилікувався від COVID-19.

Вірусна пнемонія, яку спричинив коронавірус, вражає усіх, незалежно від соціального статусу чи фінансового становища. Не оминув він і знаменитостей. Одним із них став Гарві Вайнштейн. Він перебував на карантині 14 днів. Подолавши лихоманку та кашель, Гарві одужав від COVID-19. Про це повідомляє видання The Daily Mail.

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Після позитивного тесту на коронавірус, Гарві Вайнштейна відправили в ізоляцію 19 березня. Продюсер перебуває у виправній установі Wende в Нью-Йорку. У 68-річного Гарві наявні підвищений тиск, проблеми з серцем, важкий діабет та стан хребта. Тому він перебував у зоні ризику інфікування.

За словами представника Вайнштейна, серед симптомів у нього були наявні кашель та лихоманка. Проте, незважаючи на свій вік та низку захворювань, окрім COVID-19,  продюсеру вдалося побороти смертоносний вірус.

Зазначимо, станом на 9 квітня у світі підтвердили 1 584 490 випадків COVID-19, з яких 94 705 летальні. Вдалося одужати 348 468 особам. У США коронавірус зафіксували вже в понад 455 000 людей. Щодня в країні виявляють рекордні кількості смертей. Кожен 10 громадянин США втратив роботу через пандемію коронавірусу. Громадян закликають дотримуватися карантину, а при появі перших симптом звертатися до сімейного лікаря. 

Симптоми коронавірусу
Які симптоми коронавірусу зустрічаються найчастіше / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Гарві Вайнштейн Коронавірус COVID-19 LifeStyle
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