Гарві Вайнштайн провернув мирну угоду: скільки отримають жертви продюсера

Після двох років судової тяганини голлівудський продюсер та жертви його сексуальних домагань спромоглися дійти згоди. Він попередньо домовився з більш ніж 30 акторками та колишніми працівницями його кіностудії, які розділять між собою 25 мільйонів доларів. Проте тягар виплат матеріальної компенсації лягає на плечі страхових компаній.

Один з найвпливовіших продюсерів Голлівуду може уникнути покарання за сексуальні домагання. Він вкотре намагається знайти компроміс зі своїми жертвами і відкупитися від покарання чималою сумою. Про це повідомляє американське видання The New York Times, посилаючись на юристів, які беруть участь у перемовинах.

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У травні цьогоріч вже з'являлася інформація, що представники продюсера пропонували жертвам угоду на 30 мільйонів доларів. Їх мали отримати близько 30 відомих акторк та колишніх працівниць його студії "The Weinstein Company". Тепер сума, яка зможуть розділити жертви гучного скандалу, складає 25 мільйонів.

Припускають, що Гарві Вайнштайну не доведеться визнавати свою провину в суді та навіть виплачувати кошти з власної кишені. Покрити всі матеріальні витрати беруть на себе відповідальність страхові компанії, які представляють його збанкрутівшу кіностудію.

Зараз мирова угода між двома зацікавленими сторонами отримала схвалення лише на словах. Вона не оформлена в жодних документах та не затверджена рішенням суду.



Гарві Вайнштейн: продовження гучного скандалу / Variety

У чому звинувачують Гарві Вайнштейна?Гучний секс-скандал за участю продюсера спалахнув у 2017 році. Тоді понад 100 жінок звинуватили Вайнштейна у сексуальних домаганнях. Після оприлюднення перших заяв проти Вайнштейна в США почав активно діяти рух проти таких злочинів.



Офіційно Гарві Вайнштейну висунули тільки три звинувачення. А невдовзі після того – відпустили під заставу в один мільйон доларів. Сам продюсер протягом всього часу будь-яку свою провину заперечує.