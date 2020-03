Гарві Вайнштейна засудили на 23 роки в'язниці: жертви продюсера та їхні відверті зізнання

Приводом для звинувачень послугувало розслідування, опубліковане авторитетним виданням The New York Times, про те, що знаменитий кінодіяч десятиліттями сексуально домагався молодих акторок, а потім платив їм за мовчання і нерозголошення скоєного. Сьогодні ж, 11 березня, після довгих розслідувань, суд виніс вирок Гарві Вайнштейну – 23 роки в'язниці.

До теми Скандальний Гарві Вайнштенш загримить за ґрати на 23 роки: рішення суду

Довідка. 65-річний Гарві Вайнштейн протягом 38-ми років був директором і співзасновником кіностудії Miramax Films. Він працював над такими кіношедеврами, як "Закоханий Шекспір", "Кримінальне чтиво", "Володар перснів", "Вбити Білла", "Джанґо вільний", "Мій хлопець – псих" та іншими.

Після оприлюднення розслідування акторки світового рівня одна за одною почали підтверджувати інформацію про сексуальні домагання з боку Вайнштейна. Кількість відомих жінок, яким оскароносний продюсер завдав моральної та фізичної кривди, неприємно вражає, як і деталі їхніх розповідей.

Пропонуємо дізнатись імена деяких жертв Гарві Вайнштейна, які відкрито про це заявили, та історії їхнього приниження.



Ромола Гарай, виконавиця ролі Емми Вудхаус в міні-серіалі "Емма"

35-річна британська актриса першою зізналася про свій неприємний досвід із Вайнштейном та насильницькі дії сексуального характеру проти неї. Продюсер зґвалтував Гарай у 2000 році, коли їй було лише 18 років. Сталося це під час її першого "персонального інтерв'ю" із Вайнштейном, яке, за вимогою кіновиробника, відбулось в його готельному номері. Зі спогадів актриси, вона зрозуміла, що не має права чинити опір.

Це було зловживання владою,

– пояснила зірка.

Гарай заявила, що її майже двадцятилітнє мовчання зумовлене переконанням залишитися непочутою, адже тоді подібна поведінка у Голлівуді вважалася чимось "нормальним".



Ешлі Джад, відома своєю роллю у "Цілуючи дівчат"

Ця голлівудська знаменитість ще два роки тому в інтерв'ю Variety розповіла,що її теж домагався продюсер, втім Джад не захотіла називати його ім'я. Лише нещодавно Ешлі таки зізналася, що ним був саме Вайнштейн.

Як зазначила акторка, під час зйомок фільму "Цілуючи дівчат" у 1997-му, її запросили на ділову зустріч у готель, а точніше – у номер Вайнштейна, де жінка була змушена відбиватися від пропозицій зробити їй масаж. Джад швидко покинула приміщення, адже не хотіла йти на відкритий конфлікт із продюсером. Після цього інциденту актриса не отримала жодної ролі від Miramax Films.

До теми Гарві Вайнштейна визнали винним у сексуальному насильстві: подробиці



Азія Ардженто, "напарниця" Віна Дізеля у "xXx"

У 1997 році жертвою сексуальних домагань Гарві Вайнштейна також стала італійська актриса та режисер Азія Ардженто. На момент зґвалтування їй виповнилося 21. Для видання The New Yorker жінка розповіла, як під час вечірки в Hotel du Cap-Eden-Roc, влаштованої кіностудією Miramax, опинилася віч-на-віч із Вайнштейном у готельному номері.

Ардженто зізналася, що спочатку ніщо її не насторожувало, вони просто спілкувалися, поки продюсер не попросив зробити йому масаж спини. Азія неохоче погодилася.

За її словами, Гарві спочатку роздягнувся до пояса, потім несподівано спустив штани й труси і продемонстрував молодій акторці свій статевий орган, який перебував у стані ерекції. Акторка відскочила, та продюсер схопив її та примусив до орального сексу.

Я пручалася, але він був сильнішим і набагато більшим за мене ... Це був справжній жах. Я сиділа на ліжку і плакала. Бурмотіла: "Я не повія, не повія". А він стояв і сміявся,

– гірко розповіла акторка.

Після цього Ардженто ще кілька разів добровільно займалася з Вайнштейном сексом і приймала його допомогу. За її твердженнями, акторка просто не могла відбиватися від сексуальних нападів продюсера, була сильно травмована тим, що сталося, і відчувала провину довгі 20 років.



Зої Брок

Той же 1997 рік, 23-річна модель Зої Брок знайомиться із Вайнштейном на Каннському кінофестивалі, потім він шляхом обману відвозить її в готель, де у номері продюсер роздягається і намагається зробити Брок масаж. Жінка пригадувала, що їй довелося ховатися від хтивця у ванній. Статевого акту між ними не трапилося. Вайнштейн дозволив їй просто піти з готельного номеру.



Міра Сорвіно і Розанна Аркетт

Схожі історії – про масаж та готельний номер – для The New Yorker розповіли американські кіноактриси Міра Сорвіно і Розанна Аркетт. Жінки переконують, що свого часу дали відсіч Вайнштейну. Як результат, вони таки втратили ролі у фільмах, які створювались на Miramax.

Жінкою, яку Вайнштейн, за її словами, змусив займатися оральним сексом, стала актриса і співачка Лючія Еванс. Це сталося у 2004 році в офісі Вайнштейна, коли продюсер запросив акторку-початківицю на ділову розмову.

Я намагалася вирватися з його рук, але знала, що відбиватися марно. Він такий великий, що, звичайно, пересилив мене. Я просто здалася. Це і є найжахливіше – думаю, багато його жертв просто не змогли від нього відбитися, а після цього їх мучило почуття провини,

– поділилася Еванс.

Цікаво 10 найкращих фільмів скандального продюсера Гарві Вайнштейна



39-річна Лорен Сіван

У порівнянні із Лючією Еванс, телеведуча Лорен Сіван зазнала набагато меншої кривди від Вайнштейна. З її спогадів, близько 10 років тому на вечірці у Нью-Йорку після невимушеної розмови з продюсером, Вайнштейнер завів жінку у закуток і почав мастурбувати перед нею.

Він почав насолоджуватися самим собою, і я просто стояла осторонь. Я була настільки шокованою, що не могла повірити в те, що стала свідком. Це було огидно і жалюгідно,

– описала Сіван.



Амбра Гутьєррес, італійська модель

24-річній італійській моделі вдалося зафіксувати доказ домагань з боку Гарі Ванштейна на аудіоплівку. Дівчина розповіла, що у 2015 році продюсер під час особистої зустрічі схопив її за груди. Після цього знаменитість звернулася до поліції і зустрілася із Ванштейном вдруге, озброївшись прихованим мікрофоном.

У поліцейському записі, опублікованому виданням The New Yorker, чути, як чоловік змушує дівчину піти з ним у номер. На питання Гутьєррес, навіщо він мацав її напередодні за груди, Вайнштейн відповідає, що просто "звик так робити".

Harvey Weinstein caught on tape admitting to groping a woman's breasts; 3 women now accuse him of rape - New Yorker pic.twitter.com/QJSqzqFesc