Гарві Вайнштейн заразився коронавірусом: продюсер не потребує госпіталізації

Днямистало відомо, що скандальний продюсер Гарві Вайнштейн інфікований коронавірусом. Наразі він перебуває в ізоляції у виправній колонії Венде та не потребує госпіталізації. Медики назвали його стан стабільним.

23 березня у Гарві Вайнштейна діагностували коронавірус. Одіозний продюсер заразився у в'язниці на острові Райкерс за два тижні після того, як суд присудив йому 23 роки ув'язнення за сексуальні домагання та зґвалтування.

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Після позитивного результату тесту на Covid-19 Гарві Вайнштейна відправили у виправну колонії Венде у Західному Нью-Йорку. Як повідомляють джерела Page Six, стан продюсера-ґвалтівника стабільний. Він перебуває в самоізоляції та не потребує госпіталізації. Симптоми коронавірусу не ускладнюються та проявляються у легкій формі.

Нагадаємо, що 11 березня Верховний суд Нью-Йорка визнав Гарві Вайнштейна винним у зґвалтуваннях та домаганнях. Цей вирок адвокати називають рівноцінним довічному ув'язненню, адже 67-річний продюсер впродовж тривалої судової тяганини переніс операцію на серці та постійно скаржився на погане самопочуття. Прогнозують, що Гарві Вайнштейн ніколи не вийде на волю, адже коронавірус лише похитне й без того слабке здоров'я.

Загалом у світі підтверджено 475 170 випадків захворювання на Covid-19. Серед них 21 358 людей померли, а 114 787 осіб побороли коронавірус. Найбільша кількість хворих у Китаї, Італії та США.

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