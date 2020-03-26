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Гарві Вайнштейн заразився коронавірусом: продюсер не потребує госпіталізації

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Як почувається Гарві Вайнштейн після зараження коронавірусом / Getty Images

Днямистало відомо, що скандальний продюсер Гарві Вайнштейн інфікований коронавірусом. Наразі він перебуває в ізоляції у виправній колонії Венде та не потребує госпіталізації. Медики назвали його стан стабільним.

23 березня у Гарві Вайнштейна діагностували коронавірус. Одіозний продюсер заразився у в'язниці на острові Райкерс за два тижні після того, як суд присудив йому 23 роки ув'язнення за сексуальні домагання та зґвалтування. 

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Після позитивного результату тесту на Covid-19 Гарві Вайнштейна відправили у виправну колонії Венде у Західному Нью-Йорку. Як повідомляють джерела Page Six, стан продюсера-ґвалтівника стабільний. Він перебуває в самоізоляції та не потребує госпіталізації. Симптоми коронавірусу не ускладнюються та проявляються у легкій формі. 

Нагадаємо, що 11 березня Верховний суд Нью-Йорка визнав Гарві Вайнштейна винним у зґвалтуваннях та домаганнях. Цей вирок адвокати називають рівноцінним довічному ув'язненню, адже 67-річний продюсер впродовж тривалої судової тяганини переніс операцію на серці та постійно скаржився на погане самопочуття. Прогнозують, що Гарві Вайнштейн ніколи не вийде на волю, адже коронавірус лише похитне й без того слабке здоров'я. 

Загалом у світі підтверджено 475 170 випадків захворювання на Covid-19. Серед них 21 358 людей померли, а 114 787 осіб побороли коронавірус. Найбільша кількість хворих у Китаї, Італії та США. 

Як вберегтись від коронавірусу: дивіться відео онлайн

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Коронавірус Covid-19 LifeStyle Гарві Вайнштейн
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