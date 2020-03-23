Гарві Вайнштейн заразився коронавірусом у в'язниці: деталі

Скандальний голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн, якого нещодавно засудили на 23 роки ув'язнення за сексуальні домагання, інфікувався коронавірусом, перебуваючи у в'язниці. Тест на Covid-19 показав позитивний результат.

Смертельна вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, нещадно вражає людей у всьому світі, де б вони не були: вдома, на вулиці чи навіть у в'язниці. Так, Гарві Вайнштейн, який перебуває в ув'язненні, розповів співробітникам виправного закладу, що у нього наявні симптоми коронавірусу. Після цього йому зробили тест на Covid-19, який виявився позитивним. Про це повідомляє видання The Daily Mail, посилаючись на джерело.

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У 68-річного продюсера з'явилися симптоми вірусу, коли він прибув минулої середи з острова Рікерс –найбільшої в'язниці у світі, де у декількох ув'язнених діагностували коронавірус. Тепер Гарві ізолюють у виправній колонії Венде у Західному Нью-Йорку.

Тест Гарві дав позитивний результат, наразі він на карантині,

– каже джерело.

Зазначимо, станом на 21 березня у США зафіксували 32 356 випадків коронавірусу, з яких 414 летальні. 178 людям вдалося виздоровіти. Найгірша ситуація у Нью-Йорку. Загалом у світі від початку спалаху пандемії коронавірусу інфікувались 307 280 людей. Загалом померли 13 049, ще 92 376 людей одужали. Уряди країн закликають громадян залишатися вдома, а при перших симптомах захворювання звертатися до сімейного лікаря.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу