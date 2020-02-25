Гарві Вайнштейна відправили до лікарні після визнання вини у сексуальному насильстві

Вчора, 24 лютого, скандального голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна визнали винним у незаконних діях сексуального характеру та зґвалтуванні. Остаточний вирок суд винесе вже 11 березня. До цього часу він мав знаходитися під вартою. Проте, за рішенням особистого лікаря, його направили до лікарні через погане самопочуття.

Суд присяжних визнав Гарві Вайнштейна винним у примусовому оральному сексі з колишньою асистенткою Project Runway Мімі Хейлі в 2006 році та зґвалтуванні актриси Джесіки Манн, яка 2013 року сподівалася розпочати свою кар'єру. До оголошення остаточного покарання продюсер мав перебувати у в'язниці, проте карета швидкої допомоги направилася до лікарні просто від Верховного суду Нью-Йорка.

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Як п овідомляє видання Page Six, Гарві Вайнштейн так і потрапив до стін в'язниці на острові Райкерс. Зараз він перебуває у медичному центрі Белв'ю, який відвідують найбільш поважні персони США. У персональній палаті він залишатиметься під цілодобовим наглядом поліції.

Зміна маршруту швидкої допомоги спричинена підвищеним тиском продюсера. Варто зазначити, що він страждає від болів у спині та цукрового діабету, що неодноразово дозволяло спекулювати у суді. Адвокат Гарві Вайнштейна Донна Ротунно поспішила запевнити, що стан її клієнта стабілізувався.

З Гарві все добре. Він неймовірно сильна людина. І він знає, що боротьба ще не закінчена. Звичайно, ми спростуємо вердикт присяжних. І зробимо це найближчим часом,

– повідомила Донна Ротунно.

Варто наголосити, що вину Гарві Вайнштейна у трьох найтяжчих злочинах так і не встановили – хижацьке сексуальне насильство і зґвалтування першого ступеня. Саме ці злочини могли стати причиною довічного ув'язнення одіозного продюсера.