Британська співачка албанського походження Ріта Ора вміє вражати не лише своїм сильним голосом, а й неймовірною вродою. Жінка підтримує фізичну форму та завжди хизується в мережі своєю стрункістю.

29-річна виконавиця наразі перебуває в самоізоляції, як багато інших зірок Великої Британії, повідомляє 24 канал. Зазвичай такі знаменитості, як вона, мають розкішні маєтки з власними подвір'ями та басейнами, тому позасмагати та насолодитись літом можна вдосталь, не виходячи з дому.

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Що й, схоже. зробила Ріта Ора. У своєму профілі в інстаграмі британка албанського походження повеселилась у великому саду з пишною рослинністю. Для прийняття сонячних ванн вона одягнула стильний купальник з блискітками: бюстгальтер – жовтого кольору, а трусики – рожевого. На шию та руки жінка начепила багато підвісок, а свій образ завершила сяючим макіяжем.

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Особливу увагу привернув її плоский живіт, пружні сідниці та пишні груди, що відзначили прихильники Ріти Ори. Але не лише цими фото співачка встигла розбурхати мережу: на сторінці вона також опублікувала еротичні знімки в червоному прозорому бюстгальтері та лавандових штанах. В такому образі вона вирішила позасмагати на терасі будинку.

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