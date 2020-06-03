Одна з найвідвертіших українських співачок та моделей за роки кар'єри приміряла безліч провокативних образів. Проте у черговій зйомці Даша Астаф'єва постала не лише в еротичному вбранні, а й змінила колір волосся. Фатальна брюнетка перевтілилася у спокусливу блондинку та рудоволосу бестію.

Результати перевтілення Даша Астаф'єва опублікувала в інстаграм-профілі. Модель не стала пояснювати, чи пов'язана така зйомка з майбутніми змінами її зовнішності, проте фоловери вже встигли висловити свої вподобання. На думку користувачів мережі, зірці найбільше личить рудий колір волосся.

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На фото Астаф'єва позувала в спокусливому боді, у якому раніше з'являлася на сцені. Концертне вбрання прикрашене масивною блискавкою та всипане перлами, які еротично спадають на стегна моделі. Боді без бретелей ледь прикриває пишний бюст зірки, який виглядає надзвичайно сексуально на серії гарячих світлин.

Ще більшої провокативності look співачки додали чорні колготки в сіточку, короткі шкіряні рукавички та високі лаковані ботфорти, які підкреслювали стрункі довгі ноги зірки. Зухвалим був і макіяж Даші Астаф'євої зі срібними тінями, яскравою червоною помадою та широкими стрілками. Серед аксесуарів – великі сережки-кільця та ланцюжок на шиї.

Автором світлин виступила українська фенш-фотограф Соня Плакидюк, в об'єктиві якої досить часто постає знаменита подруга Астаф'єва. "Ми до вас приїхали на годин", – прокоментувала співачка кадр, який поєднав одразу три образи.