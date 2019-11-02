Гаряча Даша Астаф'єва підкреслила пишні груди у корсеті в новій фотосесії

Співачка Даша Астаф'єва, яка вважається однієї з найбільш сексуальних представниць українського шоу-бізнесу, вразила армію шанувальників черговими пікантними знімками.

Нові спокусливі фото Астаф'єва опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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На кадрах з фотосесії Даша сидить на стільці у звабливих позах. Співачка одягнена в фіолетовий корсет, який підкреслив її пишний бюст глибоким декольте. Завершили look зірки чорні колготки і ретро-туфлі.

"Є люди, поруч з якими, я розумію, що "про фотографії" так само як і "про секс" я знаю все", – додала у підписі артистка.



Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Додамо, що ще кілька років тому Даша Астаф'єва не була впевненою у своїй красі та вважала себе "гидким каченям". Навіть знімаючись для журналу Playboy співачка мала багато комплексів і вагань.

"Зараз я відчуваю себе гарною людиною, гарною жінкою, гарною мамою своїх цуценят. Також я відчуваю себе артисткою, яку вміють слухати не тільки тому що, вона красива чи з великими грудьми, а тому, що люди чують те, що я намагаюся до них донести", – зазначила знаменитість.



Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva