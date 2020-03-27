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Гаряча Демі Роуз святкує день народження: модель поділилася відвертим кадром у мікробікіні 18+

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Демі Роуз показала фото у бікіні / Instagram / @demirose

Сьогодні, 27 березня, спокуслива модель святкує свій 25 день народження. У знаковий день Демі Роуз опублікувала спекотний кадр, на якому постала у леопардовому бікіні. Купальник ледь прикривав пишні принади іменинниці.

На особистій сторінці в інстаграмі гаряча британка привітала себе з 25-річчям та подякувала 13-мільйонній аудиторії за вірність. Вона також наголосила, що навіть пандемія коронавірусу не зможе зруйнувати її свято. 

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Вітальний допис вона доповнила еротичним фото, які з дня у день стають все відвертішими. Для торжества Демі Роуз обрала мінімум одягу, вкотре продемонструвавши пишні форми та підтягнуте тіло. Зірка позувала у мікробікіні на зав'язках з леопардовим принтом. 

Модель красувалася у різних позах, а фотограф підібрав ракурси, які найбільш вигідно підкреслили її принади – великий бюст та пружні сідниці. Демі Роуз не забула й про макіяж, а довге волосся залишила розпущеним. 


Демі Роуз показала фото у бікіні / Instagram / @demirose


Демі Роуз показала фото у бікіні / Instagram / @demirose


Демі Роуз показала фото у бікіні / Instagram / @demirose

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Еротика Демі Роуз LifeStyle
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