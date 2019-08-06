Гаряча і струнка: британська співачка Ріта Ора похизувалась фігурою на морському пляжі

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Ріта Ора
Ріта Ора / Instagram / @ritaora

Знаменита британка Ріта Ора провела яскраві та сонячні вихідні на морському узбережжі. Прийнявши сонячні ванни, зірка не забула показати декілька пляжних образів, які із захвато оцінили користувачі.

28-річна артистка веде активне життя: часто подорожує, бере участь у найрізноманітніших музичних фестивалях та знімається у кампейнах для модних брендів. У перші вихідні серпн Ріта вирішила втекти від робочої рутини та позасмагати на пляжі, локацію якого вирішила у своєму Instagram не вказувати.

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Для кількох останніх дописів на сторінці Ріта Ора приміряла дуже звабливі та стильні купальники: один суцільний з чорно-білою смужкою і принтом та роздільний кольору фуксії. Її підтягнута талія і сідниці, а також пишне декольте схвально оцінили у соціальній мережі та вимагали публікувати ще більше подібних фото, адже для її сторінки – це рідкість.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

Додамо, що нещодавно Ріта Ора опублікувала на власній сторінці в мережі повністю оголене фото, на якому стала у напівпрофіль та пікантно прикрила свої груди руками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

Хто така Ріта Ора?Це знаменита британська співачка албанського походження. Дитинство зірка провела у Великобританії, а згодом переїхала до Нью-Йорка, де підписала контракт з Roc Nation. Наразі Ріта Ора випустила два альбоми, а її хіти "R.I.P.", "For you" та "I will never let you down" наспівує весь світ.

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Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle
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