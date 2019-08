Гаряча і струнка: британська співачка Ріта Ора похизувалась фігурою на морському пляжі

Знаменита британка Ріта Ора провела яскраві та сонячні вихідні на морському узбережжі. Прийнявши сонячні ванни, зірка не забула показати декілька пляжних образів, які із захвато оцінили користувачі.

28-річна артистка веде активне життя: часто подорожує, бере участь у найрізноманітніших музичних фестивалях та знімається у кампейнах для модних брендів. У перші вихідні серпн Ріта вирішила втекти від робочої рутини та позасмагати на пляжі, локацію якого вирішила у своєму Instagram не вказувати.

Для кількох останніх дописів на сторінці Ріта Ора приміряла дуже звабливі та стильні купальники: один суцільний з чорно-білою смужкою і принтом та роздільний кольору фуксії. Її підтягнута талія і сідниці, а також пишне декольте схвально оцінили у соціальній мережі та вимагали публікувати ще більше подібних фото, адже для її сторінки – це рідкість.

Додамо, що нещодавно Ріта Ора опублікувала на власній сторінці в мережі повністю оголене фото, на якому стала у напівпрофіль та пікантно прикрила свої груди руками.

Хто така Ріта Ора?Це знаменита британська співачка албанського походження. Дитинство зірка провела у Великобританії, а згодом переїхала до Нью-Йорка, де підписала контракт з Roc Nation. Наразі Ріта Ора випустила два альбоми, а її хіти "R.I.P.", "For you" та "I will never let you down" наспівує весь світ.