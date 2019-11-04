Гаряча матуся: 41-річна Лілія Подкопаєва засвітила пишні груди у спідній білизні

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Лілія Подкопаєва
Лілія Подкопаєва / Instagram / @podkopayeva_official

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва, яка у вересні 2019 року народила третю дитину, знялася у звабливій фотосесії.

Нові фото Подкопаєва опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. В об'єктиві фотографа Марини Сажиної Лілія з'явилася у неочікуваному провокативному образі. 

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Олімпійська чемпіонка позує на знімках у білій сорочці, яку вона одягнула на чорний бюстгальтер. У такому "аутфіті" 41-річна спортсменка підкреслила пишний бюст. Обличчя жінка грайливо прикриває білим капелюхом.

"Ми буваємо такі різні", – додала у підписі Лілія.

Світлина протягом перших годин назбирала чимало вподобань та коментарів. "Розкішна", – заявила у дописі акторка Ольга Сумська.

 

Хто така Лілія Подкопаєва?Українська гімнастка, заслужений майстер спорту України, суддя міжнародної категорії. Власниця 45 золотих, 21 срібних та 14 бронзових медалей на Кубку Європи. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики, чемпіонка Європи, Олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті.

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Еротика
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