Гаряча матуся: Тіна Кунакі прийшла на паризький Тиждень моди в піджаку поверх бюстгальтера

22-річна французька модель і манекенниця Тіна Кунакі не пропускає важливих подій у fashion-індустрії. Так, напередодні, 25 вересня, молода дружина Венсана Касселя прийшла на один і з показів в рамках Тижня моди в Парижі, засвітивши на ньому свої пишні форми.

Кілька днів тому у Парижі розпочався Тиждень моди, на який з'їхалося чимало знаменитостей. На показі від Dior голлівудські зірки та представниці fashion-галузі продемонстрували відмінні чорні "луки". А 22-річна Тіна Кунакі стала гостею показу бренду Mugler, де вирішила вразити присутні своїм ефектним образом.

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На презентацію нової колекції від французької марки, над якою працював креативний директор Кейсі Кедуолладер, новоспечена матуся одягнула досить відвертий образ. Проте не худорляві форми вразили фанатів, адже вже через місяць після пологів дружина Венсана Касселя хизувалася стрункою фігурою, а пікантністю декольте.

22-річна Тіна Кунакі одягнула масивний чорний піджак, з-під якого виднівся лише мереживний бюстгальтер. Для "низу" модель обрала довгу спідницю асиметричного крою з бахромою за 2 430 доларів. Піджак, який гаряча француженка закріпила на талії, підкреслив її талію, а завдяки відвертому декольте вона засвітила своє пишне декольте. Варто додати, що весь образ Тіни Кунакі складався з речей від бренду Mugler.



Тіна Кунакі / Instagram / @ferrers21