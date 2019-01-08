Гаряча матуся: вагітна Тіна Кунакі розбурхала мережу пляжним фото

21-річна дружина французького актора Венсана Касселя, Тіна Кунакі, з моменту оголошення про свою першу вагітність публікує все більше відвертих фото. Майбутня матуся не соромиться демонструвати свій округлий животик у стильних купальниках на райських відпочинках.

Не виключенням стало і нове фото на її Instagram-сторінці, де вона постала у звабливій позі на морському узбережжі. На чорно-білому фото зірка приміряла чорний роздільний купальник з блискітками, який вона вже одягала раніше. Модель закинула руки за голову та впевнено виставила свій живіт вперед.

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Позаду видніються відвідувачі пляжу, однак розкута Тіна Кунакі не соромилась показувати свої пишні принади серед перехожих.



Тіна Кунакі на звабливому фото / Instagram / @tinakunakey

Варто додати, що під час вагітності дівчина помітно набрала вагу, а її пишні груди стали ще більшими. Але не варто забувати, що юна модель перебуває на останніх місяцях вагітності, через що такі зміни у її досконалих формах тіла додають ще більшої краси та природності.

Що відомо про вагітність Тіни Кунакі?Після фотографій папараці та чуток в західних ЗМІ наприкінці січня стало відомо, що Тіна Кунакі вагітна. Про це дружина 52-річного Венсана Касселя повідомила у своєму Instagram. Судячи з фотографій, дівчина перебуває на останніх місяцях вагітності. До слова, в актора вже є двоє дітей від Моніки Беллуччі, а для Тіни малятко буде першим.