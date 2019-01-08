Гаряча матуся: вагітна Тіна Кунакі розбурхала мережу пляжним фото

1128
Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

21-річна дружина французького актора Венсана Касселя, Тіна Кунакі, з моменту оголошення про свою першу вагітність публікує все більше відвертих фото. Майбутня матуся не соромиться демонструвати свій округлий животик у стильних купальниках на райських відпочинках.

Не виключенням стало і нове фото на її Instagram-сторінці, де вона постала у звабливій позі на морському узбережжі. На чорно-білому фото зірка приміряла чорний роздільний купальник з блискітками, який вона вже одягала раніше. Модель закинула руки за голову та впевнено виставила свій живіт вперед. 

Читайте також: 21-річна вагітна Тіна Кунакі показала округлий живіт: фото

Позаду видніються відвідувачі пляжу, однак розкута Тіна Кунакі не соромилась показувати свої пишні принади серед перехожих.

Тіна Кунакі
Тіна Кунакі на звабливому фото / Instagram / @tinakunakey

Варто додати, що під час вагітності дівчина помітно набрала вагу, а її пишні груди стали ще більшими. Але не варто забувати, що юна модель перебуває на останніх місяцях вагітності, через що такі зміни у її досконалих формах тіла додають ще більшої краси та природності.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tina kunakey (@tinakunakey)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tina kunakey (@tinakunakey)

Що відомо про вагітність Тіни Кунакі?Після фотографій папараці та чуток в західних ЗМІ наприкінці січня стало відомо, що Тіна Кунакі вагітна. Про це дружина 52-річного Венсана Касселя повідомила у своєму Instagram. Судячи з фотографій, дівчина перебуває на останніх місяцях вагітності. До слова, в актора вже є двоє дітей від Моніки Беллуччі, а для Тіни малятко буде першим.

Теги: LifeStyle Мода Тіна Кунакі Зіркові мами
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кумедні фото Меган Маркл, від яких неможливо втримати сміх
1 лютого 16:57 Кумедні фото Меган Маркл, від яких неможливо втримати сміх
4980
Хто з актрис отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
31 січня 13:38 Хто з актрис отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
497
Готовий до критики, – український андрогін про участь Білала Хассані в Євробаченні-2019
31 січня 10:01 Готовий до критики, – український андрогін про участь Білала Хассані в Євробаченні-2019
Анастасія Манюхіна 3335
Хто з акторів отримає перемогу на Оскарі-2019 – опитування
30 січня 18:23 Хто з акторів отримає перемогу на Оскарі-2019 – опитування
541
Музичні новинки січня: 10 пісень, які варто почути в новому році
30 січня 18:00 Музичні новинки січня: 10 пісень, які варто почути в новому році
Олена Булан 3240
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
30 січня 11:25 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 7612
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук