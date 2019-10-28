Гаряча медсестра: Cardi B вийшла на сцену в еротичному образі – 18+

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Cardi B приміряла сексуальне вбрання медсестри
Cardi B приміряла сексуальне вбрання медсестри / Instagram / @iamcardib

Підготовка до Геловіну заполонила мережу. Голлівудські зірки один за одним демонструють святкові кадри та варіанти своїх костюмів. А от американська реперка Cardi B вирішила не публікувати знімки свого вбрання, а постати у ньому на концерті.

Сексуальний сценічний образ знаменитість показала під час концерту HeartRadio Powerhouse, що відбувся у Нью-Йорку 27 жовтня. Запальна Cardi B вийшла до меломанів у білосніжному мініхалаті, який мав звабливу зону декольте. Одяг був приталеним, тому реперка залюбки хизувалась своїми пишними формами. Ще більшої сексуальності образу додали колготи в сітку та червоні ботфорти. Cardi B одягнула перуку під колір взуття та головний убір медсестри. Вбрання одразу ж викликало захват у прихильників, які зустріли реп-виконавицю оваціями.

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Перед виступом Cardi B вирішила підігріти цікавість прихильників до концерту. На інстаграм-сторінці вона опублікувала фото, де засвітила сексуальний одяг медсестри.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Iamcardib (@iamcardib)

Не менш провокативним був і сам виступ Cardi B. Перед тисячами прихильників вона запалила у дуеті зі своїм чоловіком Offset. Пара залюбки цілувалась та навіть показувала еротичні сцени, які були до вподоби глядачам HeartRadio Powerhouse.

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Cardi B Еротика
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