Гаряча молода мама: Тіна Кунакі засвітила пишні груди

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Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

Новоспечена молода мама Тіна Кунакі повертається до соціального життя. Так, 22-річна французька модель і манекенниця поділилися новий звабливим знімком, на якому засвітила своє пишне декольте.

Кілька днів тому Тіна Кунакі оприлюднила гарячі фото у сукні з тісним корсетом, який підкреслював її чітку талію навіть за кілька тижнів після пологів. А згодом 22-річна модель вирішила покрасуватися і пишним декольте. Так, нове фото дружина Венсана Касселя опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Модель зробила "селфі", відпочиваючи на свіжому повітрі. Ймовірно, вона знайшла кілька хвилин для нового кадру, поки її маленька Амазоні солодко спала. Так, на світлині молода мама постала у червоному топі з глибоким декольте. Варто відзначити, що Тіна добре знає свої переваги, тому часто демонструє свій бюст перед шанувальниками в соціальній мережі.

Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Тіна Кунакі
Джерело: LifeStyle 24
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