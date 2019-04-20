Гаряча Жозефін Скрівер оголила струнку фігуру: пікантні фото

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Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver

26-річна "ангел" Victoria's Secret вже понад тиждень відпочиває на одному з найпопулярніших музичних фестивалів Coachella. Оскільки в Каліфорнії сонячно і гаряче, Жозефін Скрівер засмагає в перервах між концертами, не забуваючи ділитися сексуальними знімками з шанувальниками.

Зваблива данська модель періодично заповнює свою сторінку в Instagram пікантними світлинами. "Ангел" Victoria's Secret не забуває про різноманітність, тому гарячі фото у її акаунті з'являються з подіумів, у домашньому стилі, з відпочинку чи з рекламних кампаній. Так, останні фото Жозефін Скрівер опублікувала з в перерві між грандіозними виступами на музичному фестивалі Coachella.

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26-річна модель позувала перед камерою у сексуальному купальному костюмі червоного кольору від Victoria's Secret. Сексуальні розрізи на бюстгальтері та трусиках у вигляді букви "V" лише додали пікантності і підкреслили пишний бюст знаменитості. На одній зі світлин вона позувала, закривши очі і насолоджуючись сонячними променями, таким чином продемонструвавши свій пружний прес. А на іншому фото Жозефін Скрівер повернулася до камери спиною, акцентувавши увагу на свої сідниці.

Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver

Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver
 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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