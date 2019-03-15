Гаряча зірка Playboy: Даша Астаф'єва похизувалась сексуальними знімками

Відома співачка Даша Астаф'єва пригадала свою модельну кар'єру. Артистку запросили стати зіркою чоловічого журналу Playboy, для зйомки в якому вона приміряла дуже відверті та сексуальні образи.

Днями співачка опублікувала перші фото, зроблені для глянцю. Перед камерою Даша Астаф'єва постала у звабливому боді, в якому оголила свої пишні груди.

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Як виявилось, це були не всі фото, які потраплять до нового випуску французького журналу Playboy. Для глянцю сексапільна Даша Астаф'єва зробила пишну зачіску в стилі 80-их та легкий макіяж. На одному зі знімків співачка позувала топлес, прикривши груди трояндами у прозорій кульці. А от на іншому фото українська артистка повністю показала розкішне чорне боді, прикрашене чорними перлинками.

З любов'ю, ваша Playmate, – грайливо написала співачка.

Окрім цього, Даша Астаф'єва прикрила своє оголене тіло об'ємною курткою. Серію провокативних знімків зробив фотограф Andrew White.

Модель, про яку можна тільки мріяти! Неймовірна Даша Астаф'єва, – поділився враженнями від зйомки Andrew White.