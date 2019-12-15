Гаряча зйомка Емілі Ратажковскі для бренду білизни: відео

Одна з найбільших спокусниць Голлівуду спромоглася приміряти роль не лише моделі, а й успішної бізнеследі. Вона створила власний бренд Inamorata, який дебютував з лінійкою купальників. Тепер Емілі стала обличчям колекції спідньої білизни і знялася у партнерській фотосесії.

Зваблива 28-річна манекенниця часто оголюється перед камерою і не втрачає нагоди похизуватися своїм розкішним струнким тілом. Аби надати новій колекції бренду Inamorata ще більшого розголосу, засновницею якого є сама Емілі, дівчина вирішила приміряти на собі мереживну білизну.

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Для рекламної зйомки Емілі обрала собі в партнерки модель африканського походження. Разом дівчата в самій білизні продемонстрували принади власного тіла з найвигідніших ракурсів. Вони примірями кілька комплектів білизни коричневого, чорного та бірюзового кольорів, які складалися з бюстгальтера та стрінг.

Наш перший в історії бюстгальтер underwire,

– презентувала красуня на сторінках інстаграму.