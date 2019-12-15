Гаряча зйомка Емілі Ратажковскі для бренду білизни: відео

1535 Читать новость на русском
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Одна з найбільших спокусниць Голлівуду спромоглася приміряти роль не лише моделі, а й успішної бізнеследі. Вона створила власний бренд Inamorata, який дебютував з лінійкою купальників. Тепер Емілі стала обличчям колекції спідньої білизни і знялася у партнерській фотосесії.

Зваблива 28-річна манекенниця часто оголюється перед камерою і не втрачає нагоди похизуватися своїм розкішним струнким тілом. Аби надати новій колекції бренду Inamorata ще більшого розголосу, засновницею якого є сама Емілі, дівчина вирішила приміряти на собі мереживну білизну. 

Читайте також: Емілі Ратажковскі різко висловилася про справу Гарві Вайнштейна: подробиці

Для рекламної зйомки Емілі обрала собі в партнерки модель африканського походження. Разом дівчата в самій білизні продемонстрували принади власного тіла з найвигідніших ракурсів. Вони примірями кілька комплектів білизни коричневого, чорного та бірюзового кольорів, які складалися з бюстгальтера та стрінг. 

Наш перший в історії бюстгальтер underwire,
– презентувала красуня на сторінках інстаграму. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Inamorata (@inamoratawoman)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

Пропагандисти каналу "Росія 1" показали анонсоване інтерв'ю з Зеленським: відео
сьогодні
3944
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Емілі Ратажковскі Еротика Модні бренди
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:50 Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують
Настя Сукач 8338
сьогодні 12:23 Українські комедії для гарного настрою: найкраща підбірка
Юлія Турелик 2233
14 грудня 20:22 Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020: 20 ідей з фото
Анастасія Манюхіна 3635
14 грудня 10:21 Оля Цибульська святкує день народження: 5 найбільших таємниць співачки
Юлія Михайлова 2267
13 грудня 17:51 Куди піти в Києві на вихідних: афіша на 13-15 грудня
Уляна Журба 318
Новини
Більше новин
Залиште відгук