Гаряче, відверто, сексуально: 10 найспекотніших фото Кім Кардашян

Про її розкутість та сміливість перед камерою ходять легенди. Її не потрібно змушувати роздягатися чи вмовляти на відверті фотосесії, адже її ім'я давно вважають синонім до слова "сексуальність". У день народження Кім Кардашян LifeStyle 24 підготував для нас підбірку найсексуальніших фото інста-зірки.

Сьогодні, 21 жовтня, зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", а також популярна світська левиця Кім Кардашян святкує 39-річчя. Попри низку скандалів, у які знаменитість потрапляла, вона славиться ще й своїми відвертими знімками.

Читайте також: Інтимні відео, плагіат лого і надто еротичні фото: 6 найгучніших скандалів з Кім Кардашян

Майже всі еротичні фото Кім Кардашян публікує на своїй сторінці в інстаграмі, провокуючи прихильників на хвилю коментарів щодо її фігури, або ж на шквал критики через надмірну еротичність.

Проте ніщо не зупиняє її перед публікацією відвертого фото чи перед виходом у світ у надто відкритій сукні. Вона – сама собі головний критик. Так, редакція LifeStyle 24 підібрала для вас найвідвертіші фото Кім Кардашян зі світських заходів, запланованих фотосесій чи її звичайних буднів.