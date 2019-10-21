Гаряче, відверто, сексуально: 10 найспекотніших фото Кім Кардашян

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Колаж: LifeStyle 24

Про її розкутість та сміливість перед камерою ходять легенди. Її не потрібно змушувати роздягатися чи вмовляти на відверті фотосесії, адже її ім'я давно вважають синонім до слова "сексуальність". У день народження Кім Кардашян LifeStyle 24 підготував для нас підбірку найсексуальніших фото інста-зірки.

Сьогодні, 21 жовтня, зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", а також популярна світська левиця Кім Кардашян святкує 39-річчя. Попри низку скандалів, у які знаменитість потрапляла, вона славиться ще й своїми відвертими знімками.

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Майже всі еротичні фото Кім Кардашян публікує на своїй сторінці в інстаграмі, провокуючи прихильників на хвилю коментарів щодо її фігури, або ж на шквал критики через надмірну еротичність.

Проте ніщо не зупиняє її перед публікацією відвертого фото чи перед виходом у світ у надто відкритій сукні. Вона – сама собі головний критик. Так, редакція LifeStyle 24 підібрала для вас найвідвертіші фото Кім Кардашян зі світських заходів, запланованих фотосесій чи її звичайних буднів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#FBF Take me back please #CostaRica

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Кім Кардашян
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