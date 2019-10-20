Гарячі фото моделі Кендіс Сванепул, які підкорили мережу

20 жовтня одна з найуспішніших "ангелів" Victoria's Secret Кендіс Сванепул святкує день народження. Знаменитій моделі виповнюється 31 рік. З цієї нагоди журналісти LifeStyle 24 вирішили створити підбірку пікантних фото, якими Кендіс Сванепул похизувалась у мережі.

Свою кар'єру, які і більшість моделей, супермодель розпочала у 15 років. Ефектна білявка Кендіс Сванепул отримала пропозицію від агентства, коли вийшла на звичайний шопінг з мамою. Тоді у південноафриканському місті Дурбан гостював менеджер, який випадково помітив красуню та запросив її до співпраці. Таку нагоду запальна Кендіс Сванепул не могла проігнорувати, відтак відповіла згодою.

Читайте також: Кендіс Сванепул – 31: що треба знати про "ангела" Victoria's Secret

Всього за рік роботи модель засипали пропозиціями від агенцій, а її фото почали з'являтись у відомих глянцях. Та, щоб отримати світову славу Кендіс Сванепул, наважилась на переїзд до Нью-Йорка.

Наразі красуня з ПАР – одна з найбільш оплачуваних моделей світу за версією Forbes. Кендіс Сванепул підкорює Тижні моди, виходячи на показах Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana, Oscar de la Renta, Fendi, Chanel, Givenchy та Christian Dior. Окрім цього, з 2007 року манекенниця є "ангелом" Victoria's Secret, знімаючись у сексуальних фотосесіях в білизні.

Навіть після народження двох дітей Кендіс Сванепул не втратила форму і продовжує хизуватись тілом у гарячих зйомках. Якими фото ділилась модель за останні місяці – дивіться у підбірці LifeStyle 24.