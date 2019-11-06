Гарячі образи Насті Каменських в Мексиці, які підкорили мережу

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Настя Каменських у Мексиці
Настя Каменських у Мексиці / Instagram / @kamenskux

Популярна українська співачка Настя Каменських спільно зі своєю творчою командою і чоловіком Потапом вирушила до Мексики. Там артистка не тільки насолоджується відпочинком, але й активно працює.

Як відомо, 25 жовтня 2019 року Настя Каменських презентувала спекотний кліп на пісню Elefante. Менше ніж за 2 тижні відео зібрало понад 7 мільйонів переглядів, що свідчить про шалений успіх. Та не минуло й кількох днів після прем'єри ролика, як артистка похизувалась гарячими знімками із Мексики. 

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Поїздка Насті Каменських не була спонтанною. Артистка заздалегідь домовилась про презентацію кліпу Elefante на мексиканських радіостанціях і телебаченні, про що поділилась зі своїми прихильниками у мережі. Для прямих ефірів Настя Каменських приміряла ефектні та спокусливі образи, які вже встигли розбурхати Instagram. Тож які вбрання засвітила артистка у Мексиці – дивіться у гарячій підбірці LifeStyle 24.

1. Атласна спідниця і майка

Ще перед своєрідним медіамарафоном Настя Каменських провела час зі своїм чоловіком Потапом. Артистка поніжилась на пляжі та ознайомилась із побутом та визначними місцями Мехіко. Для прогулянки зірка обрала жовту атласну спідницю і чорну майку з мереживом, які виглядали дуже спокусливо. 

2. Шкіряні штани і майка

А от на ефір Tele Urban Настя Каменських прийшла у ще спекотнішому вбранні. Знаменита українка постала перед мексиканськими глядачами у приталених шкіряних штанах і чорній майці з пікантним декольте.

3. Мініспідниця та блузка

Окрім цього, Настя Каменських приміряла улюблені мініспідниці, які доповнила ефектними блузками. У таких образах артистка засвітила розкішні стрункі ноги, які підкорили не тільки мексиканців, але й усіх підписників блогу NK. 

 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Настя Каменських Мексика
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