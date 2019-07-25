Гарячі танці і величезний торт: як Дженніфер Лопес відзначила своє 50-річчя

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Дженніфер Лопес – 50: як пройшла вечірка зірки
Дженніфер Лопес – 50: як пройшла вечірка зірки / Instagram / @djkhaled

24 липня одна з найпопулярніших співачок сучасності та успішна акторка Дженніфер Лопес відзначила своє 50-річчя. Зірка влаштувала розкішну вечірку, на яку запросила найрідніших людей та друзів. Як пройшло свято – дивіться у підбірці LifeStyle 24.

Грандіозна вечірка відгриміла у Маямі. Дженніфер Лопес обрала для свята розкішний маєток на острові Стар, який розташований подалі від туристичних місць. 

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Наразі мережу заполонили ефектні відео та фото з вечірки. На кадрах видно, що Дженніфер Лопес прикрасила маєток золотистими кульками, пір'ям та квітами, а одну кімнату повністю виділила для танців. Спеціально запрошений ді-джей підібрав популярні треки, від яких іменинниця та її гості не могли встояти на місці. Джей Ло залюбки запалила із нареченим Алексом Родрігесом, який супроводжував артистку упродовж всього вечора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod)

За даними ЗМІ, бейсболіст підготував своїй коханій нареченій червоний кабріолет Porsche. Машину із золотистим бантом він припаркував біля маєтку на острові, а після запальної вечірки пара вирушила на цьому авто додому.

Відомо, що для особливого свята Дженніфер Лопес обрала сексуальну золотисту сукню від бренду Versace, яка підкреслила її струнку фігуру. Волосся іменинниця зібрала у високий хвіст, тому всі гості та й користувачі мережі змогли розгледіти її незвичне вбрання. Завершилась вечірка розрізанням величезного торта і грандіозними феєрверками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Splash News (@splashnews)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові дні народження Дженніфер Лопес
Джерело: LifeStyle 24
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