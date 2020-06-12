Знаменитий іспанський актор Маріо Касас сьогодні святкує свій 34-й день народження. Чоловік відомий своїми ролями у мелодраматичних стрічках "Три метри над рівнем неба", "Літній дощ", "Пальми в снігу" та інших.

Але кіноактор відомий не лише завдяки кінематографу, а й зйомкам у різних рекламних кампаніях. Чоловік має бездоганне тіло, чим часто хизується у соціальній мережі Instagram. На його блог підписані більше 6 мільйонів підписників, тому актор знає, як вразити свою аудиторію спокусливим контентом.

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Окрім насиченої роботи, Маріо часто подорожує та розважається з друзями, тому його форми тіла можна побачити не лише з фотостудій чи знімальних майданчиків, а й з пляжів. У день народження іспанця пропонуємо переглянути найгарячіші фотографії Касаса.

Найгарячіші фото Маріо Касаса