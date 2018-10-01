Гастролерка Кремля Повалій показала, як її цінують у Росії

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Таїсія Повалій похвалилася престижної російською нагородою, яку їй вручатимуть у Кремлі
Таїсія Повалій похвалилася престижної російською нагородою, яку їй вручатимуть у Кремлі / Соцмережі

Народна артистка України Таїсія Повалій, яка вже давно перебралася на територію країни-агресора, вкотре похвалися перед своїми шанувальниками визнання у Росії. Цього разу, так би мовити, співачка продемонструвала нагороду, яку їй мають вручити у Кремлі.

Відповідний допис з’явився на її сторінці в Instagram.

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Зокрема, Повалій зазначила, що її запросили на вручення музичної премії "Золотий грамофон" у Кремль.

"До зустрічі на церемонії вручення премії "Золотий грамофон" у державному Кремлівському палаці!» – написала виконавиця.

Додамо, що захід відбудеться в суботу, 24 листопада. Цікавим є і те, що концерт транслюватиме пропагандистський "Первый канал".

Нагадаємо, нещодавно Таїсія Повалій заявили, що любить російський Санкт-Петербург. До слова, саме у цьому місті народився чинний господар Кремля Володимир Путін.

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Теги: Скандал Україна – Росія Музика Російські гастролери Новини Росії Таїсія Повалій LifeStyle
Джерело: 24 канал
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