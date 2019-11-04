Гастролерка MARUV: скандальна репутація та "дружба" з російською сценою

Співачка та композиторка з Дніпропетровщини MARUV прославилася на весь світ не лише своїми хітами, які набирають десятки мільйонів переглядів, а й тісними зв'язками з російським шоу-бізнесом. Вона гастролює та дає інтерв'ю для російських ЗМІ. Відтепер MARUV ще й отримує міжнародні нагороди як російська співачка.

Колись учасниця "Голосу країни 4" Анна Корсун, а сьогодні всесвітньо відома співачка у жанрі електронної музики MARUV так і не спромоглася висловити свою позицію щодо російської агресії в Україні. Але значно красномовнішими є її вчинки. Як встигла відзначитися MARUV за останні пів року – читайте в матеріалі LifeStyle 24.

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MARUV відсторонили від участі в Євробаченні 2019 від України

Причиною того, що Україна не була представлена на пісенному конкурсі в Ізраїлі цього року, стало непогодження виконавиці з умовами контракту. Крім того, що MARUV не отримала б фінансової підтримки і допомоги в організації поїздки від Національної суспільної телерадіокомпанії України, за умовами договору співачка повинна була відмовлятись від гастролей у Російській федерації до головного конкурсу Євробачення.

Після підписання договору з ПАТ "НСТУ" на час конкурсу виконавець стає культурним амбасадором України та доносить не лише власну музику, але також стає виразником думки українського суспільства у світі,

– йшлося у заяві представників НСТУ.

Також стало відомо, що власником прав на пісню Siren Song, з якою співачка MARUV планувала представити Україну на Євробаченні-2019, є російська компанія Warner Music Russia.

Згоди між MARUV та Національною суспільною телерадіокомпанією України досягнуто не було. Як стверджувала сама співачка, причиною непорозуміння стали зовсім не гастролі в Росії, а низка інших пунктів договору.

Як раніше я говорила, відмова від концертів у Росії не була для нас принциповою. Основні розбіжності викликали інші пункти договору, які, якщо я підпишу, стануть для мене кабальними. Я – громадянка України, сплачую податки і щиро люблю державу. Але не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків. Я – музикант, а не бита на політичній арені,

– заявила MARUV.

Виступи та гастролі MARUV в Москві

Наприкінці березня MARUV розлютила шанувальників своїм недбалим ставленням до України. Вона побувала на радіостанції NRJ, де зробила кілька фотографій з російськими шанувальниками. MARUV також знялася у відвертій фотосесії для російського журналу "OK!" і стала гостею програми "Вулиця правди" радіостанції "Москва FM".



MARUV зі своїми прихильниками на російській радіостанції NRJ / Instagram / @maruvofficial

Незадовго після своїх заяв MARUV виступила на ювілеї російського продюсера Йосипа Пригожина на початку квітня. Він відомий своєю підтримкою російської агресії проти України. Про виступ артистки свідчить відео, опубліковане в інстаграмі його дружиною, відомою співачкою Валерією.

Українська співачка виступила на церемонії нагородження музичної премії "ЖАРА Music Awards" у Москві. Одразу після того, 6 квітня, MARUV відзначилася сольним концертом в російській столиці. Вона співала для залу на колінах та зібрала гучні оплески своїх російських прихильників в концертному залі "Известия Hall".



Виступ MARUV в Москві / Instagram / @maruvofficial

Крім того, MARUV не соромиться публікувати інформацію про гастролі у Росії на своїй сторінці в інстаграмі. Серед переліку міст, які відвідає співачка з концертами, особливу позицію посідає Москва. Артистка мала намір відвідати її тричі.



Анонс концертів MARUV / Instagram / @maruvofficial

У липні цього року MARUV відкривала концерт попартистки Крістіни Агілери у Москві на ВТБ Арені. Артистка виконала кілька своїх хітів, зокрема, Drunk Groove, Siren Song, For you, Mon Amour. Запальні треки MARUV її шоу-балет доповнили сексапільними танцями. Відео з виступу російської гастролерки одразу ж заполонили мережу.



Виступ MARUV перед концертом Крістіни Агілери / Instagram / @maruvofficial

MARUV на розігріві концерту Крістіни Агілери: дивитись відео онлайн

Перемога MARUV в російській номінації на MTV Europe Music Awards

Філальною крапкою творчої діяльності провокаційної української співачки стала нагорода MTV Europe Music Awards, яку вона отримала в іспанській Севільї 3 листопада. До переліку переможців поміж Тейлор Свіфт, Аріани Гранде, Біллі Айліш потрапила й MARUV. Все б нічого, проте національною гордістю українців співачка не стала. Вона отримала перемогу в російській номінації.

Про право MARUV поборотися за звання "Найкращий артист за версією MTV Росія" стало відомо близько місяця тому на офіційному сайті MTV Росія. Конкурентами для MARUV стали Little Big, FACE, Noize MC і Zivert. Співачка закликала голосувати за неї своїх як російських, так і українських шанувальників. Не всі прихильники MARUV із захватом відреагували на новинку та поцікавилися у коментарях "Чому саме Росія?".