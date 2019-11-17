Гастрольний тур Аріани Гранде під загрозою: деталі

Американська співачка може скасувати свій світовий тур через погане самопочуття. Під час шоу на сцені зірці навіть складно дихати. Із цим станом Аріана Гранде бореться вже три тижні. Проте поки ні лікування, ні відпочинок не рятують її.

26-річна співачка Аріана Гранде розповіла своїм шанувальникам про проблеми зі здоров'ям під час свого світового туру. Вона розпочала гастролі ще у березні 2019 року. Четвертий концертний тур виконавиці присвячений виходу нових студійних альбомів "Sweetener" та "Thank U, next". Він мав завершитися у грудні цього року.

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У травні 2019 попспівачка вже скасовувала два виступи Sweetener World Tour через алергію на помідори. Тоді у неї стався набряк горла. Зірка вибачилася перед шанувальниками і пообіцяла, що повернеться до них восени.

Цієї суботи Аріані Гранде знову довелося засмутити прихильників. В інстаграм-сторіс дівчина опублікувала новину про те, що останнім часом скаржиться на кепське самопочуття. Вона натякнула, що такі раптові зміни в її організмі можуть стати причиною віддтермінування кількох концертів. Її останні шоу відбулися 15 та 16 жовтня на O2 Arena у Лондоні. З того часу співачка перебувала в США.

Привіт, любі. Я все ще дуже хвора. Я хворію з часу останнього шоу в Лондоні. Я не знаю, як це можливо, але горло і голова досі сильно болять. Я звучу нормально, просто дуже боляче і важко дихати під час шоу. Я відвідую свого лікаря і намагаюсь зробити все, щоб одужати до наступного шоу. Останнє, що я хотіла б зробити – це скасувати виступ на цьому фінішному етапі. Я справді ціную кожен момент,

– зізналася зірка.



Screenshot з інстаграм-сторіс Аріани Гранде / Instagram /@arianagrande

Вона додала, що дійсно не знає, що саме відбувається з її організмом і вона б дуже не хотіла засмучувати свою публіку, яка так чекала на її концерти. Їй складно навіть дихати, тому в такому випадку про жоден виступ навіть мова йти не може. Аріана Гранда припустила, що це може бути інфекційне захворювання, яке не минає вже надто довго.



Лікування Аріани Гранде / Screenshot / nstagram /@arianagrande

У Аріани Гранде залишилось 18 шоу у світовому турі Sweetener World Tour, який вона планувала завершити напередодні Різдва.