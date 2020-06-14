Всесвітньо відому топ-модель Гайді Клум звинуватили у бодішеймінгу, тобто, дискримінації людей через їхню вагу. У мережі розкритикували реакцію зірки на танець учасниці шоу "Америка шукає таланти" Аманди ЛаКаунт.

Гайді Клум, яка є суддею талант-шоу, натиснула червону кнопку майже одразу після початку виступу танцівниці, не бажаючи його дивитись. Однак дівчина все ж до кінця продемонструвала танець.

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Натомість троє інших членів журі аплодували стоячи після танцю учасниці. Під час висловлення коментарів модель заявила, що вважає дівчину чудовою танцівницею, однак це не був виступ переможниці. Відтак Аманда отримала "Ні" від Гайді Клум.

Мені сподобалась твоя енергія. Я не могла всидіти під час танцю. Однак не вважаю, що це був виступ на мільйон доларів,

– зазначила Гайді Клум.

Дивіться виступ Аманди ЛаКаунт: відео

Після цього вчинку Гайді Клум отримала багато критики і негативних коментарів: модель звинуватили у бодішеймінгу. Глядачі у соцмережах навіть вимагали виключити зірку з членів журі.

Аманда ЛаКаунт також прокоментувала цей скандал на своїй інстаграм-сторінці. Дівчина написала, що протягом багатьох років стикалась з бодішеймерами і такими людьми, як Гайді. Однак наголосила, що зможе змінити думку топ-моделі.

Скандал з Джоан Роулінг

Нагадаємо, що відома британська письменниця Джоан Роулінг нещодавно оскандалилась дискримінаційною фразою. У своєму твіттері вона прокоментувала одну інтернет-публікацію: "Точка зору: після пандемії COVID-19 потрібно створити більш справедливий світ для людей, які менструюють", яка викликала чималий резонанс у мережі.

"Люди, які менструюють. Я впевнена, що існує слово для цих людей. Хто-небудь, допоможіть мені. Wumben? Wimpund? Woomud?" (слова, які перекручують слово "жінка" – woman), – писала Роулінг.

Фанати одразу розкритикували письменницю, назвали її коментарі трансфобними. А також звинуватили в тому, що вона просуває дискримінаційні твердження.