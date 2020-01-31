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Гайді Клум ледь втримала груди під час фешн-зйомки: відео 18+

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Модель Гайді Клум / Instagram / @heidiklum

У свої 46 років німецька топ-модель може похизуватися не лише нев'янучою молодістю, а й приголомшливою фігурою. Гайді Клум й досі прикрашає обкладинки найвідоміших світових глянців. Процесом однієї зі зйомок зірка поділилася на сторінках свого інстаграму.

Культова модель Гайді Клум активно продовжує свою надуспішну кар'єру та співпрацю з найпрестижнішими дизайнерами сучасності. Її обличчя – справжня розкіш для для кожного фешн-фотографа. Проте ще більший захват викликає її тіло, яке вона сміливо демонструє під час зйомок. 

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Так, зірка опублікувала короткий ролик зі знімального майданчика. Вона позувала для культового видання Harper's Bazaar в Чехії. Незважаючи на те, що прихильники ще не мають змоги насолодитися результатами роботи, відео з закулісся зйомок є не менш промовистим. 

Румунський фотограф Крістіан Шуллер виступив автором звабливих світлин. Гайді Клум позувала, сидячи на кубі, у відвертій мінісукні зелених відтінків у паєтки від легендарного бренду Versace з глибоким вирізом та босоніжках на підборах та зі шнурівкою. Для того, аби фото видалися ще більш спокусливими, модель приспустила рукава вбрання, оголивши плечі та декольте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Безумовно, така самовіддача не могла залишити фоловерів байдужими. Вона засипали зірку компліментами за таку чудову форму у віці 46 років. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Гайді Клум Еротика
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