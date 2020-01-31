Гайді Клум ледь втримала груди під час фешн-зйомки: відео 18+

У свої 46 років німецька топ-модель може похизуватися не лише нев'янучою молодістю, а й приголомшливою фігурою. Гайді Клум й досі прикрашає обкладинки найвідоміших світових глянців. Процесом однієї зі зйомок зірка поділилася на сторінках свого інстаграму.

Культова модель Гайді Клум активно продовжує свою надуспішну кар'єру та співпрацю з найпрестижнішими дизайнерами сучасності. Її обличчя – справжня розкіш для для кожного фешн-фотографа. Проте ще більший захват викликає її тіло, яке вона сміливо демонструє під час зйомок.

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Так, зірка опублікувала короткий ролик зі знімального майданчика. Вона позувала для культового видання Harper's Bazaar в Чехії. Незважаючи на те, що прихильники ще не мають змоги насолодитися результатами роботи, відео з закулісся зйомок є не менш промовистим.

Румунський фотограф Крістіан Шуллер виступив автором звабливих світлин. Гайді Клум позувала, сидячи на кубі, у відвертій мінісукні зелених відтінків у паєтки від легендарного бренду Versace з глибоким вирізом та босоніжках на підборах та зі шнурівкою. Для того, аби фото видалися ще більш спокусливими, модель приспустила рукава вбрання, оголивши плечі та декольте.

Безумовно, така самовіддача не могла залишити фоловерів байдужими. Вона засипали зірку компліментами за таку чудову форму у віці 46 років.