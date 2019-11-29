Гайді Клум похизувалася розкішною фігурою в обіймах чоловіка: фото

Супермодель Гайді Клум, якій в червні виповнилося 46 років, демонструє те, як жінка може виглядати спокусливо у будь-якому віці. Зірка приголомшила знімками зі своїм чоловіком Томом Каулітцом з відпочинку у День подяки.

Гайді опублікувала гарячі знімки на своїй сторінці в інстаграмі. На світлині Гайді позує зі своїм коханим у воді, який її міцно тримає.

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Для відпочинку з родиною супермодель одягнула бікіні з яскравим принтом, яке звабливо підкреслило фігуру Гайді.

"Поки це ти і я", – лаконічно підписала фото Клум, доповнивши його "емоджі" у вигляді серця.



Гайді Клум і Том Каулітц / Instagram / @heidiklum

На другій світлині, яке розмістила у соціальних мережах модель, зображені щасливе подружжя і брат-близнюк Тома Біл Каулітц під водою.



Біл Каулітц, Гайді Клум і Том Каулітц / Instagram / @heidiklum