Гайді Клум повністю оголилась перед камерою: фото 18+

Німецька модель Гайді Клум у 46 років з легкістю може здивувати прихильників відвертим знімком чи образом. Це вона вкотре довела, опублікувавши кадр, на якому постала без будь-якого одягу.

Гайді Клум – одна з небагатьох представниць шоу-бізнесу, яка відверто закликає жінок не соромитись свого тіла і не приховувати сексуальність тільки через усталені рамки. Це вона демонструє на власному прикладі, показуючи у мережі дуже спекотні знімки.

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Днями вона поділилась з прихильниками кадром, зробленим у спальні з видом на басейн. Гайді Клум обернулась до камери спиною, сидячи на краю ліжка. Модель обрала таку позу, щоб всі підписники її блогу побачили відсутність будь-якого одягу на ній. Модель сексуально поправила волосся, показавши свою обручку.

Доброго ранку з іншого місця,

– грайливо написала вона до фото.

Ймовірно, автором фото був чоловік моделі Том Кауліц, який молодший за неї на 16 років. Музикант підтримує Гайді Клум в її поглядах та часто сам робить пікантні фото дружини

За свою модельну кар'єру Гайді Клум неодноразово поставала перед камерами голою або топлес. Тому модель без вагань робить і публікує еротичні фото. Ба більше, Гайді переконана, що жінка може бути сексуальною у будь-якому віці.

"Всі говорять, що мені треба знайти інше заняття. У такі моменти я задумуюсь про жінок, яким 50, 60, 70... Невже у нас є термін придатності, і після певного віку ми вже не можемо почуватись сексуальними?" – ділилась раніше Гайді Клум.