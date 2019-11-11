Гайді Клум вразила напівоголеними фото з юності

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Супермодель Гайді Клум
Супермодель Гайді Клум / Getty Images

Німецька супермодель підірвала мережу, опублікувавши відверті фото. На них 20-річна дівчина еротично позує перед об'єктивом камери. Важко не зауважити підтягнуту форму та струнку фігуру зірки. Шанувальники не стримували свого захоплення.

З кінця 90-х років Гайді Клум вважається однією з найвідоміших моделей у світі. Всесвітня популярність прийшла до Гайді Клум у 1998 році, коли її фото в купальнику було надруковано на обкладинці американського журналу "Sports Illustrated". Крім того, Клум стала однією з провідних ангелів компанії "Victoria's Secret". 

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Нещодавно на своїй сторінці в інстаграмі 46-річна модель поділилася світлинами, на яких позує у відвертому образі.

Сама зірка зазначила, що на цьому фото їй 20 років. У той час майбутня супермодель виграла головний приз в "Late Night-Show" Томаса Готтшалка. 19-річна школярка перемогла у змаганні з 25 тисяч конкуренток і підписала контракт з модельним агентством на 300 тисяч доларів.

Клум, Клум, будь платиновою блондинкою,
– процитувала Гайді Клум відомо французького фешн-фотографа та колишнього креативного директора журналу Elle Жиля Бенсімона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Білий короткий топ ледь прикриває груди красуні, а опущені джинси оголюють стрункий живіт. 

На іншому опублікованому фото модель позує у стриманішому образі, прикривши своє тіло чорною міні-сукнею. Та на цій світлині головним об'єктом уваги є вже не бюст супермоделі, а її підтягнуті сідниці. Фоловери зірки залишили під фото понад тисячу захопливих коментарів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Що відомо про особисте життя Гайді Клум?З 1997 по 2003 Гайді Клум була одружена зі стилістом Ріком Піпіном. Після розлучення з ним, вона зустрічалася з менеджером Формули-1 Флавіо Бріаторе, від якого в неї є дочка Лені. За нього Гайді повинна була вийти заміж, проте незабаром пара розпалася. Офіційна причина – брак часу в обох партнерів. 2005 Клум вийшла заміж за британського співака Сіла. Від нього Клум народила двох синів. Після чотирьох років подружнього життя Гайді народила доньку Лу Сулолу Самуель. Восени 2014 року пара розлучилась. З лютого 2019 року одружена з Томом Каулітц, який на 17 років молодше за неї. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Гайді Клум
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